الموارد المائية: اعتماد خيارات استراتيجية لمعالجة حالات شحّ المياه مستقبلاً

وقال مدير مشروع محطة ضخ ، سرمد ، في بيان، إن المشروع التابع للهيئة العامة لتشغيل مشاريع الري والبزل مستمر بتنفيذ الخطط والبرامج المعدّة من قبل لإدارة الموارد المائيةوأوضح حمادي أن عدد المضخات العاملة في المشروع يبلغ (33) مضخة مائية تعمل بكفاءة لضمان استمرارية الإطلاقات، لافتاً إلى أنه تم نصب 20 مضخة إضافية بطاقة 50 م³/ثا، ما يرفع القدرة التصريفية للموقع إلى 150 م³/ثا، يتم إليها خلال مواسم شحّ المياه.وأشار إلى أن الاطلاقات الحالية تبلغ 50م3/ثا لتعزيز بالاطلاقات المائية لتنفيذ خطط مدروسة لتعزيز المرونة التشغيلية ورفع الجاهزية لمواجهة حالات الشحّ عند حدوثها، من خلال المتاحة بشكل أمثل، وضمان إيصال المياه إلى المستفيدين وفق الأولويات المعتمدة.