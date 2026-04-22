المرور تنوه عن قطع طريق رئيسي وسط بغداد

وقالت المديرية في بيان ورد لـ ، انه "سيتم قطع الطريق الرئيسي من ساحة الدلال باتجاه 14 رمضان، وذلك لبدء المرحلة الثانية من أعمال مجسر ساحة عنتر".واضافت "سيتم اعتماد الشارع الخدمي المحاذي للطريق الرئيسي كطريق بديل خلال فترة الأعمال"، داعية السائقين والمواطنين الى "الالتزام باستخدام الطريق البديل، وسلوك الطرق الأخرى المتاحة لتخفيف الزخم المروري الحاصل ضمن المنطقة، لحين الانتهاء من الأعمالوالاخوة الدوائر المعنية الخدمية عاكفين على انجاز العمل بأقرب وقت ممكن".