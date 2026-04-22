الوائلي: حجم التبادل التجاري سيرتفع إلى 20%

وقال الوائلي، في تصريح للوكالة الرسمية تابعته ، إن "افتتاح منفذ يمثل خطوة استراتيجية مهمة في إطار توجه الدولة لتنويع وتعزيز منافذها الحدودية"، مبيناً أنه "سيسهم في تقليل الضغط على المنافذ الأخرى ورفع كفاءة انسيابية البضائع".وأوضح أن "المنفذ يكتسب أهمية مضاعفة؛ كونه يربط بعمق جغرافي حيوي، الأمر الذي يعزز من موقع العراق كممر تجاري إقليمي لا سيما في ظل المتغيرات الاقتصادية الإقليمية والحاجة إلى تأمين سلاسل الإمداد وتوسيع قنوات التبادل التجاري".وأضاف أن "المنفذ سيسهم في تسريع حركة دخول وخروج البضائع عبر تقليل زمن الانتظار وخفض الكلف اللوجستية عن التجار، فضلاً عن توفير مسارات بديلة للنقل التجاري كما سيعزز من مرونة حركة التجارة خاصة في أو عند حدوث اختناقات في منافذ أخرى مما ينعكس إيجاباً على استقرار الأسواق وتوفر السلع".وأشار إلى أنه "من المتوقع أن يشهد حجم التبادل التجاري زيادة تدريجية بعد تشغيل المنفذ"، منوهاً بأن "التقديرات الأولية أشارت إلى إمكانية ارتفاع حجم الحركة التجارية بنسبة تتراوح بين (10% – 20%) خلال الأشهر الأولى مع قابلية هذه النسبة للارتفاع مستقبلاً تبعاً لتطور البنى التحتية وازدياد النشاط التجاري، كما يُتوقع أن يسهم المنفذ في تعزيز الصادرات الوطنية عبر تسهيل وصول المنتجات العراقية إلى الأسواق المجاورة".ولفت إلى أن "المنفذ سيسهم بشكل مباشر في تنشيط الاقتصاد المحلي من خلال خلق فرص عمل جديدة في مجالات النقل والخدمات اللوجستية والتخزين فضلاً عن تحفيز الأنشطة التجارية والخدمية في المناطق المحيطة كما سيؤدي إلى تنمية البنى التحتية وزيادة الاستثمارات المحلية مما يعزز من الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي لتلك المناطق ويحولها إلى مراكز اقتصادية نشطة".