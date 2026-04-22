محافظ كربلاء يضع حجر الأساس لمشروعين ويفتتح ثالثا

وضع محافظ ، اليوم الأربعاء، حجر الأساس لمشروعين وافتتح الثالث في المحافظة.

وقالت المحافظة في بيان، "وضع محافظ حجر الأساس لمشروع إيصال الخدمات إلى حي الإطارات في مركز المحافظة، ضمن توجهات حثيثة لتوسيع رقعة الخدمات وتطوير الواقع الخدمي للأحياء السكنية".

وأضاف البيان "اما المشروع الثاني وضع حجر الأساس لمشروع إنشاء متنزه الميلاد (بستان كربلاء) في خطوة تعكس اهتمام الحكومة المحلية بتعزيز المساحات وتوفير بيئة ترفيهية متكاملة لأبناء المحافظة"، موضحا أن "المشروع يعد واحدا من أبرز المشاريع النوعية التي تهدف إلى خلق متنفس حضاري يلبي احتياجات العوائل الكربلائية".



ولفت البيان الى أن "محافظ كربلاء افتتح مشروع إيصال الخدمات وتطوير حي الميلاد في مركز المحافظة ضمن توجهات استراتيجية تهدف إلى توسيع نطاق الخدمات والارتقاء بالواقع الخدمي للأحياء السكنية"، مضيفا "يتضمن المشروع تنفيذ أعمال البنى التحتية بشكل متكامل بدءا من شبكات الماء والمجاري والكهرباء والاتصالات وصولا إلى إلى جانب إنشاء ملعب لكرة القدم بما يسهم في تعزيز الجانب الخدمي والترفيهي لأبناء المنطقة".