سبت شتوي والحرارة تنخفض الأسبوع المقبل

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، ان "طقس يوم غد الجمعة سيكون غائماً جزئياً واحياناً غائم على العموم، مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة في أماكن متفرقة من البلاد وخاصة في المنطقتين الشمالية والجنوبية، ودرجات الحرارة ترتفع قليلا عن اليوم السابق في عموم البلاد"، مبينة ان "طقس يوم السبت المقبل سيكون غائم في عموم البلاد مع تساقط زخات مطر خفيفة الى متوسطة الشدة وتكون رعدية أحيانا في اماكن متفرقة من البلاد، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط خلال الليل مسببة تصاعد الغبار في المنطقتين الوسطى والجنوبية ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق على العموم".واضافت ان "طقس يوم الاحد المقبل سيكون غائما جزئيا على العموم مع فرصة لتساقط زخات مطر في ودرجات الحرارة مقاربة في المنطقتين الوسطى والجنوبية وتنخفض قليلا في المنطقة الشمالية"، موضحة ان "طقس يوم الاثنين المقبل سيكون غائما في المنطقتين الوسطى والشمالية مع تساقط زخات مطر متوسطة الشدة يصحبها البرق والرعد وصحو مع بعض الغيوم في والرياح شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة مسببة تصاعد الغبار في المنطقتين الوسطى والجنوبية ودرجات الحرارة ترتفع قليلا عن اليوم السابق على العموم".