عمليات العيون الجراحية مشمولة بالضمان الصحي

وقال مدير في الوزارة علي بتصريح للصحيفة الرسمية تابعته ، إن "العمليات الجراحية للعيون تمت اضافتها حديثاً للخدمات التي تقدم عن طريق الضمان الصحي من ضمنها سحب الماء الأبيض والأسود".وأضاف أن "الوزارة تعمل على توسعة المراكز الصحية المنضوية تحت مظلة الضمان الصحي من أجل شمول أكبر عدد ممكن من المواطنين وتقديم خدمات صحية مختلفة للمراجعين".ولفت عبيد الى "تعزيز عمل لجان الضمان الصحي لمتابعة التي يقدمها والجراحي للمرضى ضمن دفتر الضمان الصحي وآلية إجراء هذه العمليات"، مشيرا إلى "تطبيق هيئة الضمان برامج تقنية حديثة ومتطورة ضمن مديرياتها في المحافظات تمهيداً لانطلاق الخدمات فيها، كما يتم العمل على تدريب الملاكات على آليات الشمول وتعزيز مهاراتهم في تقديم حزمة الخدمات الطبية والصحية وكيفية فتح الملف الطبي الإلكتروني للمريض المضمون".وبين أن "اعتماد البرامج التقنية في العمل يأتي ضمن سلسلة برامج الأتمتة الالكترونية للقطاع الصحي بشكل عام و الضمان الصحي بشكل خاص".