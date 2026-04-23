نفي رسمي.. الداخلية تؤكد استمرار العمل بـ "بطاقة السكن"

وذكرت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، انها تتابع ما تم تداوله عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إلغاء بطاقة السكن خلال الفترة المقبلة، مؤكدة أن بطاقة السكن ما زالت معتمدة ويستمر العمل بها بشكل طبيعي في جميع الدوائر والمؤسسات الرسمية، وأن ما يُشاع حول إلغائها لا أساس له من .وأشارت الوزارة إلى أنها ماضية في تنفيذ مشروع السكن الإلكتروني، الذي يهدف إلى تنظيم وأتمتة بيانات السكن، تمهيداً لدمجها مستقبلاً ضمن ، بما يعزز كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.وطالب بوسائل الإعلام والمواطنين الكرام، ضرورة تحري الدقة واستقاء المعلومات من المصادر الرسمية، وتجنب تداول الأخبار غير الموثوقة.