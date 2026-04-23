إيران ترد على تصريحات ترامب حول وجود انقسام داخي
"الدفن ليس مجانا".. الاستثمار يصل الى المقابر والتجارة اصبحت باجساد الاموات

محليات

2026-04-23 | 11:22
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
&quot;الدفن ليس مجانا&quot;.. الاستثمار يصل الى المقابر والتجارة اصبحت باجساد الاموات
1,664 شوهد

تُعد مقبرة الكرخ في ابو غريب غربي بغداد من اكبر المقابر القريبة من العاصمة
، وهي مقصد رئيسي للعراقيين لدفن موتاهم، الأمر الذي أدى إلى ضغط كبير عليها خلال السنوات الماضية نتيجة الحروب والزيادة السكانية.

هذا الواقع دفع الجهات المعنية إلى طرح مشاريع جديدة، من بينها تحويل بعض المقابر إلى مشاريع استثمارية.

في هذا السياق، تم طرح بعض المستثمرسن مشروع يعتمد على نظام الاستثمار، بحيث تصبح عملية الدفن والخدمات المرتبطة بها مدفوعة الأجر.

يشمل هذا المشروع تخصيص قطعة أرض للقبر، وتقديم خدمات إضافية مثل النقل داخل المقبرة، فضلاً عن تصاميم خاصة لشواهد القبور، وكل ذلك مقابل مبالغ مالية يدفعها ذوو المتوفى.

وقد أثار هذا التوجه جدلاً واسعاً، إذ اعتبره كثيرون تحولاً نحو “تجارة بالموت”.

أما فيما يتعلق بالأسعار، فقد أشارت تقارير وتصريحات إعلامية، إلى أن تكلفة القبر قد تصل إلى نحو 5 ملايين دينار عراقي أو أكثر، وقد ترتفع في بعض الحالات إلى حوالي 10 ملايين دينار، وذلك بحسب موق
ع القبر والخدمات المقدمة.

هذا الارتفاع في الأسعار أدى إلى بروز ما وصفه ناشطون عبر التواصل الاجتماعي بوجود تفاوت طبقي حتى في الدفن، حيث أصبح الحصول على قبر مناسب مرتبطاً بالقدرة المالية.

وعلى صعيد التصريحات السياسية، اشار النائب ، إلى وجود ما وصفه بـ”تجارة القبور” وملف فساد مرتبط بها"، مبينا ان "بعض الأراضي التابعة للدولة يتم التعامل معها كمشاريع استثمارية تُباع للمواطنين، ما يثير تساؤلات حول آليات الإدارة والرقابة".

وقد أثارت هذه التطورات ردود فعل شعبية غاضبة، حيث اعتبرها كثير من العراقيين استغلالاً لظروفهم الاقتصادية الصعبة، وتحميلاً لهم أعباء مالية إضافية حتى في مسألة دفن موتاهم، كما انتشرت تعليقات ساخرة تنتقد فكرة “استثمار الأموات”.

من الناحية القانونية، لا يوجد تنظيم موحد وواضح لإدارة المقابر في العراق، رغم أن بعض هذه المشاريع تستند إلى قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006. إلا أن التطبيق العملي يواجه انتقادات بسبب ضعف الرقابة و
وجود شبهات فساد.
أحدث الحلقات
أسرار الفلك
Play
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٥ نيسان الى ١ أيار ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-04-23
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٥ نيسان الى ١ أيار ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-04-23
Live Talk
Play
Live Talk
اثر المحتوى الثقافي على الشباب في زمن السرعة - الحلقة ١٠ | الموسم 2
11:00 | 2026-04-23
Play
اثر المحتوى الثقافي على الشباب في زمن السرعة - الحلقة ١٠ | الموسم 2
11:00 | 2026-04-23
ناس وناس
Play
ناس وناس
حافظ القاضي في بغداد - الحلقة ٢٢ | الموسم 9
05:00 | 2026-04-23
Play
حافظ القاضي في بغداد - الحلقة ٢٢ | الموسم 9
05:00 | 2026-04-23
عشرين
Play
عشرين
جلسة الإطار… حسمٌ أم كسرُ عظم؟ - الحلقة ١٨ | الموسم 5
13:30 | 2026-04-22
Play
جلسة الإطار… حسمٌ أم كسرُ عظم؟ - الحلقة ١٨ | الموسم 5
13:30 | 2026-04-22
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 22-04-2026 | 2026
13:00 | 2026-04-22
Play
العراق في دقيقة 22-04-2026 | 2026
13:00 | 2026-04-22
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٢ نيسان ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-04-22
Play
نشرة ٢٢ نيسان ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-04-22
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
قصة وعبرة 22-4-2026 | 2026
02:30 | 2026-04-22
Play
قصة وعبرة 22-4-2026 | 2026
02:30 | 2026-04-22
طل الصباح
Play
طل الصباح
الأبراج - كاسيت 22-4-2026 | 2026
00:30 | 2026-04-22
Play
الأبراج - كاسيت 22-4-2026 | 2026
00:30 | 2026-04-22
استديو Noon
Play
استديو Noon
سباق مع نون 21-4-2026 | 2026
07:00 | 2026-04-21
Play
سباق مع نون 21-4-2026 | 2026
07:00 | 2026-04-21
منتدى سومر
Play
منتدى سومر
اعرف واطلب 20-4-2026 | 2026
13:00 | 2026-04-20
Play
اعرف واطلب 20-4-2026 | 2026
13:00 | 2026-04-20
الأكثر مشاهدة
أسرار الفلك
Play
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٥ نيسان الى ١ أيار ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-04-23
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٥ نيسان الى ١ أيار ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-04-23
Live Talk
Play
Live Talk
اثر المحتوى الثقافي على الشباب في زمن السرعة - الحلقة ١٠ | الموسم 2
11:00 | 2026-04-23
Play
اثر المحتوى الثقافي على الشباب في زمن السرعة - الحلقة ١٠ | الموسم 2
11:00 | 2026-04-23
ناس وناس
Play
ناس وناس
حافظ القاضي في بغداد - الحلقة ٢٢ | الموسم 9
05:00 | 2026-04-23
Play
حافظ القاضي في بغداد - الحلقة ٢٢ | الموسم 9
05:00 | 2026-04-23
عشرين
Play
عشرين
جلسة الإطار… حسمٌ أم كسرُ عظم؟ - الحلقة ١٨ | الموسم 5
13:30 | 2026-04-22
Play
جلسة الإطار… حسمٌ أم كسرُ عظم؟ - الحلقة ١٨ | الموسم 5
13:30 | 2026-04-22
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 22-04-2026 | 2026
13:00 | 2026-04-22
Play
العراق في دقيقة 22-04-2026 | 2026
13:00 | 2026-04-22
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٢ نيسان ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-04-22
Play
نشرة ٢٢ نيسان ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-04-22
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
قصة وعبرة 22-4-2026 | 2026
02:30 | 2026-04-22
Play
قصة وعبرة 22-4-2026 | 2026
02:30 | 2026-04-22
طل الصباح
Play
طل الصباح
الأبراج - كاسيت 22-4-2026 | 2026
00:30 | 2026-04-22
Play
الأبراج - كاسيت 22-4-2026 | 2026
00:30 | 2026-04-22
استديو Noon
Play
استديو Noon
سباق مع نون 21-4-2026 | 2026
07:00 | 2026-04-21
Play
سباق مع نون 21-4-2026 | 2026
07:00 | 2026-04-21
منتدى سومر
Play
منتدى سومر
اعرف واطلب 20-4-2026 | 2026
13:00 | 2026-04-20
Play
اعرف واطلب 20-4-2026 | 2026
13:00 | 2026-04-20

