في صلاح الدين.. استنكار للاعتداء الذي تعرض له قائممقام قضاء بيجي

استنكرت كتلة أبناء في ، الخميس، الاعتداء الذي تعرّض له قائممقام قضاء في المحافظة.

​

وجاء في بيان للكتلة، "نعرب عن إدانتنا الشديدة للاعتداء الذي تعرّض له قائممقام قضاء من قبل عناصر أمنية مرتبطة بمكتب المحافظ، في تصرّف يُعد انتهاكاً واضحاً للقانون وتجاوزاً مرفوضاً على هيبة الدولة ومؤسساتها".

وأضاف البيان "يأتي هذا الحادث في سياق ما حذّرنا منه سابقاً بشأن محاولات إقصاء رؤساء الوحدات الإدارية الأكفاء، وهو مؤشر خطير على نهج إداري غير سليم، تطوّر اليوم إلى اعتداء مباشر على بعض المسؤولين، وهو أمر نرفضه بشكل قاطع".



ولفتت الكتلة الى أنه "يزداد القلق مع تكرار هذه الحوادث، التي كان آخرها هذا الاعتداء، بعد سلسلة تجاوزات طالت الكوادر الطبية والمواطنين، إضافة إلى اعتداءات سابقة على قائممقام بيجي، دون اتخاذ إجراءات حقيقية للمحاسبة، مما يهدد هيبة الدولة ويقوّض ثقة المواطن بمؤسساتها".

وأكدت رفضها "المطلق لهذه التصرفات غير المسؤولة، وضرورة التعامل بحزم مع أي تجاوز يمس كرامة الموظف الحكومي أو يخالف الأطر القانونية، فالدولة تُدار بالقانون لا بردود الأفعال"، مطالبة بـ"فتح تحقيق فوري وشفاف، ومحاسبة جميع المتورطين وفق القانون، بما يضمن عدم تكرار هذه الانتهاكات وصون هيبة الدولة.



الى ذلك، أصدر شيوخ الجيسات في قضاء بيجي بيانًا "أدانت فيه بشدة الاعتداء الذي تعرّض له رئيس الوحدة الإدارية في القضاء، المهندس عادل الدج، من قبل محافظ وأحد أفراد حمايته".

واعتبرت القبيلة أن "الحادثة تمثل انتهاكًا للأعراف الإدارية والقانونية وتسيء لهيبة المؤسسات الحكومية"، مطالبة بـ"فتح تحقيق عاجل ومحاسبة المتورطين"، داعيةً وأعضاء إلى "التدخل واتخاذ موقف حازم لضمان احترام القانون وحماية الموظفين أثناء أداء واجباتهم".