استئناف الرحلات الجوية بين بغداد وبيروت في هذا الموعد

وذكرت الشركة في بيان، ورد لـ ، أنه "تم استئناف الرحلات الجوية للخطوط الجوية العراقية المباشرة يومياً بين وبيروت، اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 28 نيسان، ضمن خطتها الاستراتيجية لتوسيع شبكة وجهاتها وتعزيز الربط الجوي مع العواصم الإقليمية، بما يلبي تطلعات المسافرين ويوفر خيارات سفر أكثر مرونة وراحة".وأضاف البيان أنه "يمكنكم الحجز عبر مكاتبنا الرسمية أو من خلال موقع الحجز الالكتروني بكل سهولة".