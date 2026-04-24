الشتاء يعود غدا الى العراق والحالة تنتهي الثلاثاء

وقال الهيئة في بيان ورد لـ ، أن "طقس يوم غد السبت سيكون غائماً على العموم، مع تساقط أمطار في أماكن متفرقة من البلاد وتكون رعدية احياناً وتزداد غزارتها مساء في الأقسام الشرقية والغربية من المنطقتين الوسطى والجنوبية، والرياح جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط مساء في الأقسام الشرقية والغربية من البلاد مثيرة بعض الغبار، ودرجات الحرارة تنخفض بضع درجات في المنطقتين الوسطى والجنوبية ومقاربة في ".وأضافت، أن "طقس يوم الأحد سيكون غائماً جزئياً يتحول الى غائم بعد الظهر مع تساقط أمطار متفرقة تكون غزيرة احياناً مساء خفيفة إلى متوسطة الشدة وتكون رعدية أحياناً في أماكن متفرقة من البلاد، والرياح جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة ترتفع بضع درجات في المنطقتين الوسطى والجنوبية وتنخفض عدة درجات في المنطقة الشمالية"، مشيرة إلى أن "طقس يوم الاثنين المقبل، سيكون غائماً ممطراً في المنطقتين الوسطى والشمالية وتكون الأمطار غزيرة في المنطقة الوسطى والاقسام الشرقية من البلاد اما فيكون الطقس غائماً جزئياً، ودرجات الحرارة مقاربة في المنطقة الوسطى وترتفع قليلاً في المنطقتين الشمالية والجنوبية".واكدت ان "طقس يوم الثلاثاء، سيكون صحواً مع بعض الغيوم عدا في المنطقة الشمالية فيكون غائماً مع تساقط أمطار معتدلة الشدة فيها، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة تنخفض بضع درجات عن اليوم السابق على العموم