الطشّة في العراق.. بين صناعة المحتوى الهابط والسعي للشهرة بأي ثمن

محليات

2026-04-24 | 04:07
الطشّة في العراق.. بين صناعة المحتوى الهابط والسعي للشهرة بأي ثمن
السومرية نيوز- محلي
تشهد منصات التواصل الاجتماعي في العراق تصاعداً ملحوظاً لظاهرة ما يُعرف بـ"الطشّة"، وهي سلوكيات إعلامية ومحتوى رقمي يعتمد على الإثارة والطرح غير الواقعي أو الصادم بهدف جذب الانتباه وتحقيق الانتشار السريع، وغالباً ما يكون ذلك مدفوعاً بالرغبة في تحقيق مكاسب مادية أو زيادة عدد المتابعين.

ويؤكد مراقبون أن "بعض صُنّاع المحتوى، خصوصاً من فئة “البلوكرات”، باتوا يتعمدون تقديم مقاطع فيديو تتضمن إيحاءات غير لائقة أو أحاديث بعيدة عن الواقع، بهدف إثارة الجدل ورفع نسب المشاهدة".
ويشير هؤلاء إلى أن "هذه الأساليب تحقق بالفعل انتشاراً واسعاً، لكنها تثير في الوقت ذاته موجة انتقادات مجتمعية متزايدة بسبب ما تحمله من تأثيرات سلبية على القيم العامة".
في المقابل، تواصل الجهات الرسمية، وعلى رأسها هيئة الإعلام والاتصالات، إلى جانب لجنة المحتوى الهابط، اتخاذ إجراءات قانونية بحق بعض صُنّاع هذا النوع من المحتوى، في محاولة للحد من انتشاره وضبط المعايير الإعلامية في الفضاء الرقمي.
إلا أن هذه الإجراءات، بحسب مختصين، ما تزال غير كافية لردع الظاهرة بشكل كامل.
ولا تقتصر “الطشّة” على مواقع التواصل الاجتماعي فقط، إذ امتدت إلى بعض البرامج التلفزيونية، حيث يتهم مراقبون عدداً من المحللين السياسيين باللجوء إلى تصريحات غير دقيقة أو مبالغ فيها خلال استضافاتهم، سعياً وراء إثارة الجدل وانتشار المقاطع على نطاق واسع. ويؤكد هؤلاء أن بعض هذه التصريحات قد تتضمن أحياناً خطاباً طائفياً أو تحريضياً، ما يزيد من خطورة الظاهرة وتأثيرها على الرأي العام.
ويرى مختصون في الإعلام أن "هذه السلوكيات تعكس تحوّلاً في أولويات بعض العاملين في المجال الإعلامي، من تقديم محتوى مهني وموضوعي إلى السعي وراء "الترند" والانتشار السريع، حتى لو كان ذلك على حساب المصداقية أو القيم المهنية.
وفي هذا السياق، تتزايد الدعوات الشعبية والرسمية لتشديد العقوبات بحق المخالفين، وفرض ضوابط أكثر صرامة على المحتوى المنشور، سواء على منصات التواصل أو في وسائل الإعلام التقليدية.
ويؤكد مواطنون أن "غياب الردع الحقيقي يشجع على تكرار هذه الظواهر"، مطالبين في الوقت ذاته "بضرورة الحفاظ على مستوى الخطاب العام وتعزيز ثقافة الحوار الرصين".
ويشدد مراقبون على أن "مواجهة "الطشّة لا تقتصر على الإجراءات القانونية فقط، بل تتطلب أيضاً دوراً مجتمعياً وتوعوياً، يرسخ قيم المسؤولية في استخدام وسائل الإعلام، ويشجع على دعم المحتوى الهادف الذي يعكس واقع المجتمع بشكل مهني".
+A
أحدث الحلقات
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 23-04-2026 | 2026
13:00 | 2026-04-23
العراق في دقيقة 23-04-2026 | 2026
13:00 | 2026-04-23
أسرار الفلك
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٥ نيسان الى ١ أيار ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-04-23
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٥ نيسان الى ١ أيار ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-04-23
نشرة أخبار السومرية
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٣ نيسان ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-04-23
نشرة ٢٣ نيسان ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-04-23
Live Talk
Live Talk
اثر المحتوى الثقافي على الشباب في زمن السرعة - الحلقة ١٠ | الموسم 2
11:00 | 2026-04-23
اثر المحتوى الثقافي على الشباب في زمن السرعة - الحلقة ١٠ | الموسم 2
11:00 | 2026-04-23
ناس وناس
ناس وناس
حافظ القاضي في بغداد - الحلقة ٢٢ | الموسم 9
05:00 | 2026-04-23
حافظ القاضي في بغداد - الحلقة ٢٢ | الموسم 9
05:00 | 2026-04-23
عشرين
عشرين
جلسة الإطار… حسمٌ أم كسرُ عظم؟ - الحلقة ١٨ | الموسم 5
13:30 | 2026-04-22
جلسة الإطار… حسمٌ أم كسرُ عظم؟ - الحلقة ١٨ | الموسم 5
13:30 | 2026-04-22
صباحكم أحلى مع سلمى
صباحكم أحلى مع سلمى
قصة وعبرة 22-4-2026 | 2026
02:30 | 2026-04-22
قصة وعبرة 22-4-2026 | 2026
02:30 | 2026-04-22
طل الصباح
طل الصباح
الأبراج - كاسيت 22-4-2026 | 2026
00:30 | 2026-04-22
الأبراج - كاسيت 22-4-2026 | 2026
00:30 | 2026-04-22
استديو Noon
استديو Noon
سباق مع نون 21-4-2026 | 2026
07:00 | 2026-04-21
سباق مع نون 21-4-2026 | 2026
07:00 | 2026-04-21
منتدى سومر
منتدى سومر
اعرف واطلب 20-4-2026 | 2026
13:00 | 2026-04-20
اعرف واطلب 20-4-2026 | 2026
13:00 | 2026-04-20
الأكثر مشاهدة
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 23-04-2026 | 2026
13:00 | 2026-04-23
Play
العراق في دقيقة 23-04-2026 | 2026
13:00 | 2026-04-23
أسرار الفلك
Play
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٥ نيسان الى ١ أيار ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-04-23
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٥ نيسان الى ١ أيار ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-04-23
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٣ نيسان ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-04-23
Play
نشرة ٢٣ نيسان ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-04-23
Live Talk
Play
Live Talk
اثر المحتوى الثقافي على الشباب في زمن السرعة - الحلقة ١٠ | الموسم 2
11:00 | 2026-04-23
Play
اثر المحتوى الثقافي على الشباب في زمن السرعة - الحلقة ١٠ | الموسم 2
11:00 | 2026-04-23
ناس وناس
Play
ناس وناس
حافظ القاضي في بغداد - الحلقة ٢٢ | الموسم 9
05:00 | 2026-04-23
Play
حافظ القاضي في بغداد - الحلقة ٢٢ | الموسم 9
05:00 | 2026-04-23
عشرين
Play
عشرين
جلسة الإطار… حسمٌ أم كسرُ عظم؟ - الحلقة ١٨ | الموسم 5
13:30 | 2026-04-22
Play
جلسة الإطار… حسمٌ أم كسرُ عظم؟ - الحلقة ١٨ | الموسم 5
13:30 | 2026-04-22
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
قصة وعبرة 22-4-2026 | 2026
02:30 | 2026-04-22
Play
قصة وعبرة 22-4-2026 | 2026
02:30 | 2026-04-22
طل الصباح
Play
طل الصباح
الأبراج - كاسيت 22-4-2026 | 2026
00:30 | 2026-04-22
Play
الأبراج - كاسيت 22-4-2026 | 2026
00:30 | 2026-04-22
استديو Noon
Play
استديو Noon
سباق مع نون 21-4-2026 | 2026
07:00 | 2026-04-21
Play
سباق مع نون 21-4-2026 | 2026
07:00 | 2026-04-21
منتدى سومر
Play
منتدى سومر
اعرف واطلب 20-4-2026 | 2026
13:00 | 2026-04-20
Play
اعرف واطلب 20-4-2026 | 2026
13:00 | 2026-04-20

