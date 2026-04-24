النزاهة تضبط موظفة تعمل في هيئة التقاعد الوطنية متلبسة بجريمة بالرشوة

الهيئة، وفي معرض حديثها عن العمليَّة، التي نُفِّذَت بموجب مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، أفادت في بيان، بتأليف مُديريَّة تحقيق فريق عملٍ؛ إثر ورود معلوماتٍ تفيد بإقدام مُوظَّفةٍ في الوطنيَّة، على طلب مبلغٍ ماليٍّ من إحدى المُواطنات؛ لقاء حصولها على مُكافأة نهاية الخدمة الخاصَّة بزوجها الشهيد.وتابعت إنَّ الفريق نصب كميناً مُحكماً للمشكو منها، وتمكَّن بعد المُتابعة والمُراقبة، من ضبطها مُتلبّسةً بالجرم المشهود وبحوزتها الدفعة الأولى من مبلغ الرشوة المُتَّفق عليه، كما جرى ضبط زوجها؛ على خلفيَّة وجوده معها أثناء تسلُّمها الرشوة.وأضافت إنَّه جرى تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالعمليَّة، وعرضه بصحبة المُتَّهم والمضبوطات أمام المُختصّ بقضايا النزاهة وغسل الأموال والجريمة الاقتصاديَّة في ، الذي قرَّر توقيفهما على ذمَّة التحقيق وفق أحكام القرار (١٦٠ لسنة ١٩٨٣).