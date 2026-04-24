بغداد.. اعتقال متهم يقوم بسرقة صناديق "التبرعات" من المحال التجارية والصيدليات

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ ، انه "في إطار الجهود الأمنية المستمرة لملاحقة الجريمة وتعزيز الأمن والاستقرار، تمكن إجرام الحرية التابع لمديرية مكافحة إجرام من إلقاء القبض على متهم أقدم على سرقة صناديق التبرعات من داخل عدد من الصيدليات والمحال التجارية ضمن قاطع المسؤولية".وذكرت انه "جاءت العملية بعد ورود عدة شكاوى من المواطنين بشأن تكرار حوادث السرقة، حيث باشرت المفارز المختصة بإجراءاتها التحقيقية وجمع المعلومات، وبعد جهد استخباري مكثف تم تحديد هوية المتهم ونصب كمين محكم أسفر عن إلقاء القبض عليه".ولفتت الى ان "المتهم خلال التحقيق، اعترف صراحةً بقيامه بعدة عمليات سرقة في مناطق مختلفة،