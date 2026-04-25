توضيح حكومي بشأن تعيين خريجي البكالوريوس

وقال المتحدث باسم فاضل ، إن "خريجي كليات الإعلام من الأوائل وحملة الشهادات العليا مشمولون بالتعيين استنادًا إلى أحكام قانون الموازنة الثلاثية، التي أولت هذه الشريحة أولوية واضحة ضمن سياسات التوظيف الحكومية"، بحسب .وأوضح أن "خريجي كليات الإعلام من حملة شهادة البكالوريوس غير المشمولين حاليًا، يمكن أن تتاح لهم فرص المركزي مستقبلاً، في حال تضمّنت موازنة عام 2026 نصوصًا صريحة تتيح تعيين هذه الفئة ضمن خطط الدولة للتشغيل".وأشار الغراوي إلى أن " حريص على استيعاب مختلف شرائح ، بما ينسجم مع توجهات الدولة وسياساتها العامة في إدارة ملف التوظيف"، مؤكدًا أن "تحقيق ذلك يرتبط بشكل أساسي بالتخطيط الحكومي ووجود تخصيصات مالية ونصوص قانونية واضحة تضمن شمول جميع الاختصاصات، بما فيها خريجو الإعلام، ضمن برامج التعيين في القطاع العام".