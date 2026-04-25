باستنفار خدمي وامني.. هيئة الحج تعلن انطلاق أولى قوافل الحجاج

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، انها "باشرت اليوم السبت، باشراف مباشر من رئيسها الشيخ ، بتفويج عدد من قوافل الحجاج، اذ انطلقت عدة حافلات من محافظات وميسان والمثنى باتجاه الديار ، ومن ثم ستتبعها قوافل اخرى من وباقي المحافظات وفق جدول زمني منظم".واوضحت ان" عملية تفويج الحجاج تجري بالتنسيق مع القوات الأمنية البطلة بكافة صنوفها، وكذلك جميع المحافظات واقليم ووزارة ، حيث يعمل الجميع جاهدين على خدمة ضيوف وايصالهم الى بيت الله الحرام بسلام وراحة".واكدت الهيئة ان"مدينة الحجاج والمعتمرين في ستستقبل اعتبارا من اليوم الحجاج لتأمين أو المبيت والوجبات الغذائية لهم وباقي الخدمات الاساسية لضيوف الرحمن"، مشيرا الى ان "الهيئة جهزت حافلات حديثة ومكيفة ومراقبة بنظام تتبع (GPS) للاطمئنان على راحة وسلامة وفد الله وتأمين احتياجاتهم".