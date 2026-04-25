لا سباحة في الصدور للحد من الحوادث

وقال الكروي في بيان تابعته ، "حرصاً على أرواح المدنيين وتفادياً لتكرار حالات الغرق في ناظم الصدور، تم إصدار توجيهات مباشرة إلى الشرطة النهرية بمنع السباحة، وذلك للحد من الحوادث المؤسفة".واضاف ان "التوجيهات شملت نقاط الشرطة النهرية على وباقي الرئيسية، لاعتماد الإجراءات ذاتها ومنع السباحة، لاسيما مع ارتفاع مناسيب المياه وقوة التيارات، ما يرفع من احتمالات الغرق بشكل كبير"، لافتا إلى أن "هذه الإجراءات جاءت من منطلق الحرص على سلامة المواطنين، خصوصاً الأطفال والشباب، مع دعوة العوائل إلى التعاون والتفاعل مع هذه التوجيهات لتجنب المزيد من الحوادث المؤلمة".