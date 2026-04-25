السيد الصدر يوجه بسحب سلاح السرايا وكشف اسماء المتورطين بحادثة كربلاء

وقال في بيان، ورد لـ ، انه "الى الاخ المعاون الجهادي من الضروري القيام بما يلي: (سحب كل السلاح من كل التشكيلات العسكرية المجمدة وغير المجمدة خلال مدة أقصاها خمسة ايام من (كربلاء حصراً)".وتابع: "هيكلة سرايا السلام وتبديل كل القيادات وتمحيص الباقي خلال مدة اقصاها شهر واختيار الصالح من أهالي كبدلاء"واكمل: "سحب كل السيارات والمركبات الخاصة والعامة من المجـ،،رمين المتورطين في أحداث الامس الاجرامية"، مشيرا الى انه "واني وكل آل منهم براء الى يومالدين .. بل ينبغي التحقيق معهم لاني لا استبعد كونهم ارهـ ، ابيين واعداء الامام الحسين وكربلاء الامام الحسين (عليه السلام)".واستطرد بالقول: "ابعث لي قائمة بأسماء المجـ،،رمين لكي نقوم باللازم واولها التشهير بهم (عليهم اللعنة والعذاب في الدنيا والاخرة فلقد شوهوا سمعة آل الصدر الكرام بل المذهب بل الدين والوطن.. وذلك من خلال نشر صورهم وعناوينهم واسمائهم بأسرع وقت".وشدد على ضرورة "تجريم التعامل معهم لاي سبب كان وإلا كان متعاوناً معهم, كل ذلك قبل تسلميهم الى الجهات المختصة لاجراء الامور القانونية بحقهم ولا استبعد ان يكون (الإعدام) اقل عقوبة لبعضهم".