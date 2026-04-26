الأمطار الرعدية تصاحب العراقيين حتى نهاية نيسان

وقالت الهيئة في بين ورد لـ ، ان "طقس يوم غد الاثنين سيكون غائماً جزئياً مع تساقط زخات مطر رعدية في أماكن متفرقة من البلاد تزداد غزارتها ليلاً في المنطقة الوسطى، ودرجات الحرارة مقاربة في المنطقة الوسطى وترتفع قليلاً في المنطقتين الشمالية والجنوبية".وأضافت أن "يوم الثلاثاء سيكون الطقس غائماً جزئياً مع تساقط زخات مطر رعدية في أماكن متفرقة من المنطقتين الوسطى والشمالية ويكون الطقس صحواً مع بعض الغيوم في ، ودرجات الحرارة مقاربة في المنطقتين الشمالية والجنوبية وتنخفض قليلاً في المنطقة الوسطى".وأشار إلى، أن "الأربعاء القادم سيكون الطقس غائماً جزئياً مع فرصة لتساقط زخات مطر رعدية في أماكن متفرقة من المنطقتين الوسطى والشمالية ويكون الطقس صحواً مع بعض الغيوم في المنطقة الجنوبية، درجات الحرارة مقاربة في المنطقتين الوسطى والشمالية وتنخفض قليلاً في المنطقة الجنوبية"، موضحا أن "الحالة الجوية المتوقعة ليوم الخميس القادم سيكون الطقس غائماً جزئياً على العموم مع فرصة لتساقط زخات مطر رعدية في أماكن متفرقة من ، ودرجات الحرارة مقاربة على العموم".