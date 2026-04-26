في العراق.. تسجيل 5.8 ملايين قطعة سلاح

وقال الناطق الرسمي للوزارة، العقيد عباس في تصريح للصحيفة الرسمية تابعته ، إن "جميع المحافظات قد تم تأمينها بمراكز متخصصة لتقديم خدمة تسجيل الأسلحة، بما يضمن الإجراءات للمواطنين"، لافتاً إلى أن "تلك الخطوة تأتي في إطار سعي الوزارة لضمان الأمن والاستقرار، وتعزيز التنسيق بين مختلف الجهات الأمنية".وأكد البهادلي، "على أهمية تطبيق "عين " الذي تم إطلاقه حديثًا على الهواتف المحمولة، حيث يتيح للمواطنين الوصول إلى خدمات وغيرها من الجهات الحكومية"، مبيناً أن "التطبيق يعمل على تسهيل الإجراءات وتوفير الوقت والجهد للمواطنين، حيث يتيح تسجيل الأسلحة في مكان واحد ويسهم في تسريع العملية".وأشار البهادلي إلى أن "كافة المحافظات العراقية تشهد إقبالًا واسعًا على عملية التسجيل، في حين يظهر تفاؤل محدود في بعض المحافظات، رغم أن التوقعات تشير إلى أهمية إتمام التسجيل ضمن المدة المحددة"، لافتا الى ان "فترة التسجيل ستستمر حتى تاريخ 31 كانون الاول 2026".وفي ما يتعلق بالعواقب المترتبة على عدم التسجيل، لفت إلى أنه "بعد انتهاء المدة المقررة، ستبدأ عمليات التفتيش والمتابعة للتأكد من التزام المواطنين بالقانون، حيث سيتم اتخاذ إجراءات قانونية بحق من لم يقم بتسجيل سلاحه، بما في ذلك مصادرة السلاح واعتباره حيازة غير مشروعة".وفي السياق ذاته، كشف البهادلي عن أن "عملية التسجيل شهدت تقدماً واضحاً، حيث بلغ عدد مكاتب التسجيل في العراق (864) مكتباً، وتم استلام وتدقيق (310,000) طلب استمارة تسجيل حتى الآن، ولفت إلى أن الأسلحة المؤرشفة في العراقي للأسلحة قد وصلت إلى (5,800,000) قطعة سلاح مرمزة ومعروفة".وبين أن "استمارة التسجيل متاحة مجانًا عبر تطبيق "عين العراق"، الذي يضمن للمواطنين إتمام كافة الإجراءات من استلام السلاح حتى منح الإجازة، مع التزام تام بالتعليمات والضوابط القانونية".وأردف البهادلي أن "جميع الأسلحة التي تعود إلى ما قبل عام 2003 تسجل باسم الحائز الحالي، في خطوة تهدف إلى تنظيم وحصر الأسلحة المنتشرة في البلاد"، مؤكداً أن "هناك حاجة ماسة لمزيد من التثقيف والتوعية للمواطنين حول أهمية هذا الإجراء".