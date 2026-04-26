انفراجة في أزمة "غاز السيارات": حقل حلفاية يُعيد الحياة للمحطات

وقال مدير عام شركة تعبئة وخدمات الغاز، أنمار علي حسين، إن "أولوية كانت تأمين غاز الطبخ للمواطن وللمجمعات السكنية عبر الأنابيب لأهميته المباشرة، ولعدم توفر بديل سهل له حالياً، لذا تم تخفيض تجهيز بعض محطات غاز السيارات من دون الوصول إلى الصفر، مع بقاء محطات عاملة في كل محافظة نظراً لامتلاك السيارات نظام الوقود المزدوج (بنزين وغاز)"، بحسب .وأضاف "مع دخول موقع الحلفاية للإنتاج منذ أكثر من أسبوع، بدأنا تعزيز تجهيز محطات الغاز في والمحافظات الخمس عشرة، ومن المؤمل عودة وضع غاز السيارات إلى طبيعته خلال الأيام القليلة المقبلة".ودعا حسين المواطنين إلى "الاطمئنان، كون الحكومة والوزارة تعملان بشفافية تامة وتوفران معلومات دقيقة عن مستويات الخزين والاستهلاك"، مهيباً بالجميع "عدم الانجرار وراء الشائعات والمعلومات غير الدقيقة التي يروج لها بعض المستفيدين وتجار الأزمات، والوضع حالياً مستقر".