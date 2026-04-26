الوائلي: موسم الحج الحالي من أفضل المواسم تنظيماً وانسيابية

وقالت هيئة المنافذ في بيان ورد لـ ، ان " عمليات تفويج الحجاج العراقيين انطلقت براً إلى الديار عبر منفذ عرعر الحدودي، وسط إجراءات ميدانية مكثفة وتنسيق عالٍ بين الجهات المعنية".وأكد الوائلي "استنفار جميع الملاكات العاملة والتواجد الميداني المستمر لضمان انسيابية حركة الحجاج، بالتعاون مع والأجهزة الأمنية والخدمية المختصة، تنفيذاً لتوجيهات رئيس ".وأشار الوائلي إلى أن "عجلات نقل الحجاج باشرت منذ ساعات الصباح الأولى بالتوجه نحو الأراضي ، بالتزامن مع جولة ميدانية موسعة ترأسها معالي ، رئيس لتفويج الحجاج، لمتابعة سير الإجراءات على أرض الواقع".وشهدت الجولة حضور عمر مشعان دبوس، إلى جانب عدد من القادة الأمنيين والعسكريين، لمتابعة مراحل التفويج، بدءاً من وصول الحجاج إلى المنفذ، مروراً بإجراءات التفتيش وتدقيق الجوازات وختم المغادرة، وصولاً إلى عبورهم باتجاه المنفذ السعودي، مؤكداً أن العملية جرت بانسيابية عالية وضمن توقيتات قياسية.وبين الوائلي أن "موسم الحج الحالي يعد من أفضل المواسم من حيث التنظيم والانسيابية، نتيجة الاستعدادات المبكرة والتنسيق المشترك بين الجهات المعنية كافة"، مؤكدا "استمرار الجهود الميدانية لضمان تقديم أفضل الخدمات للحجاج العراقيين وتقديم جميع متطلبات الراحة لهم داخل المنفذ، وتأمين انتقالهم بسلاسة وأمان حتى وصولهم إلى الديار المقدسة".