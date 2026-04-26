اطلاق رواتب هذه الفئة

وذكرت هيئة حقوق ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة بالوزارة، في بيان ورد لـ ، أنه "تم إطلاق راتب المعين المتفرغ لأكثر من (383) ألف مستفيد في والمحافظات، لشهر نيسان من عام 2026".فيما قالت رئيس الهيئة، ذكرى ، وفقاً للبيان، أن "الهيئة أكملت الإجراءات الفنية والإدارية والمالية لأكثر من (383) ألف مستفيد، لإطلاق رواتب المعين المتفرغ، بمبلغ إجمالي يزيد على (65) ملياراً و(852) مليون دينار، لشهر نيسان 2026".ودعت المستفيدين والمستفيدات إلى "التوجه إلى منافذ الصرف الإلكتروني المعتمدة لتسلم رواتبهم، بعد إكمال الإجراءات وتبليغهم من قبل المصرف".