السوداني يؤكد حرص الحكومة على الدعم المستمر لملف التعليم

وذكر بيان لمكتب ، ان الاخير "استقبل، رئيس الزغيبي".وبارك السوداني، "تسنم الزغيبي مهامه الجديدة في رئاسة جامعة ، متمنياً له النجاح والتوفيق في إدارة هذا الصرح الأكاديمي المهم، بما يمثله من قيمة علمية وحضارية، مشدداً على أهمية بذل المزيد من الجهود للارتقاء بالواقع العلمي للجامعة وتعزيز مكانتها العلمية بين الجامعات العالمية المرموقة".وأشار السوداني إلى حرص الحكومة على الدعم المستمر لملف في ، وجعله في صدارة أولويات عملها لأهميته في تنفيذ برامج التنمية، وتعزيز مسيرة البناء التي يشهدها البلد خلال السنوات الماضية.وأكد رئيس "أهمية توفير جميع متطلبات العملية التعليمية، ومنها ما يتعلق بمتابعة الجوانب النفسية والاجتماعية للطلبة بما يمكنهم من مواصلة مسيرتهم العلمية في الجامعة".