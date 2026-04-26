تحذيرات للعراقيين خلال الصيف

وقال مدير قسم العلاقات والإعلام في نؤاس صباح شاكر بتصريح للوكالة الرسمية وتابعته ، انه "يجب الالتزام بجملة من الوصايا لتفادي الحوادث والحفاظ على الأرواح والممتلكات العامة والخاصة، منها إخلاء المركبات تماماً من القداحات، العبوات المضغوطة، العطور، والبطاريات وبالأخص (الباور بنك) عند ركنها لتجنب انفجارها، وكذلك تفريغ السيارة من قناني المشروبات الغازية وعبوات المياه البلاستيكية لمنع تفاعلها مع الحرارة أو تسببها في تركيز الضوء، وترك نوافذ السيارة مفتوحة بنسبة بسيطة (تنسيم) لضمان تدوير الهواء وتخفيف الضغط الحراري داخل المقصورة".وأوضح أن "التوصيات تضمنت عدم ملء خزان وقود السيارة بالكامل لمنع تسرب الوقود نتيجة تمدده بالحرارة العالية، مع اختيار أوقات الصباح الباكر أو المساء لتعبئة الوقود، والابتعاد عن السفر بالمركبة خلال ساعات الذروة الظهيرة، بالإضافة إلى تجنب تعبئة إطارات السيارات بهواء زائد عن الحد المقرر، خاصة عند التنقل لمسافات طويلة في الأجواء الحارة".ولفت إلى "ضرورة وضع أسطوانات غاز الطبخ في أماكن مظللة وباردة بعيداً عن أشعة الشمس المباشرة، وكذلك تجنب زيادة الأحمال على النقاط الكهربائية وحصر تشغيل أجهزة التكييف في أماكن تواجد الأشخاص مع استخدام أجهزة حماية موثوقة"، محذراً من "استخدام الموصلات والنقاط الكهربائية رديئة الصنع، والتأكد من سلامة أجهزة التحويل لضمان عدم تداخل التيارات الكهربائية".وشدد على "أهمية مراقبة جودة أسلاك سحب المولدات الخارجية وعدم تحميلها فوق طاقتها، خاصة في المسافات الطويلة التي تتعرض لأشعة الشمس لتجنب صهرها، بالإضافة إلى الالتزام بتوفير أدوات الإنقاذ في المسابح وتوجيه الرواد بالالتزام بتعليمات السلامة والتقيد بالأعماق المحددة، فضلاً عن الامتناع عن السباحة في الأنهر والمناطق غير المخصصة، واختيار الأماكن الآمنة التي تتوفر فيها رقابة أو تواجد لأشخاص آخرين".ولفت إلى "ضرورة ارتداء غطاء للرأس أو استخدام المظلات الواقية عند الاضطرار للسير تحت أشعة الشمس المباشرة لتجنب الإجهاد الحراري"، داعياً إلى "المسارعة بالاتصال بالرقم المجاني (911) من أي هاتف عند حدوث أي طارئ لضمان التدخل الفوري من قبل فرق الدفاع المدني".