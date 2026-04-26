حصيلة جديدة لضحايا حادث كركوك المفجع

أعلنت ، الأحد، عن حصيلة جديدة لضحايا حادث المفجع، مؤكدة أنها لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية بحق أي مخالف للنظم المرورية.

وجاء في بيان للوزارة، "ببالغ الحزن والأسى، تلقت نبأ الحادث المروري المفجع الذي شهدته ، ففي تمام الساعة (19:00) من اليوم الأحد، وقع حادث مروري مأساوي في منطقة (دروازه) على الطريق الرابط بين (كركوك - السليمانية) إثر اصطدام عجلة حمل كبيرة (تريلة) مخصصة لنقل الإسمنت بـ(30) عجلة أخرى، وذلك بسبب فقدان السيطرة التام على العجلة".

وأضاف البيان "أسفر الحادث، بكل أسف، عن وفاة (6) مواطنين وإصابة (22) آخرين بجروح متفاوتة، فضلاً عن وقوع أضرار مادية جسيمة في العجلات"، مشيرا الى أن "وزارة الداخلية تشدد على جميع سائقي المركبات بضرورة الالتزام التام بالقوانين والتعليمات وقواعد السير الآمن وشروط السلامة المحددة من قبل ، والابتعاد عن أي تصرف يفتك بأرواح الأبرياء ويدمر الممتلكات".

وأكدت الوزارة وفق البيان أنها "لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق أي مخالف للنظم المرورية، حفاظاً على السلم العام وأرواح المواطنين".

وكان مصدر امني أفاد، اليوم الاحد، بمصرع واصابة 20 شخصا بحادث مروري في .