ترامب يتوقع: خطوط أنابيب النفط الإيرانية قد تنفجر بعد ثلاثة أيام
حصيلة جديدة لضحايا حادث كركوك المفجع
محليات
2026-04-26 | 16:59
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
السومرية نيوز
1,123 شوهد
أعلنت
وزارة الداخلية
، الأحد، عن حصيلة جديدة لضحايا حادث
كركوك
المفجع، مؤكدة أنها لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية بحق أي مخالف للنظم المرورية.
وجاء في بيان للوزارة، "ببالغ الحزن والأسى، تلقت
وزارة الداخلية
نبأ الحادث المروري المفجع الذي شهدته
محافظة كركوك
، ففي تمام الساعة (19:00) من اليوم الأحد، وقع حادث مروري مأساوي في منطقة (دروازه) على الطريق الرابط بين (كركوك - السليمانية) إثر اصطدام عجلة حمل كبيرة (تريلة) مخصصة لنقل الإسمنت بـ(30) عجلة أخرى، وذلك بسبب فقدان السيطرة التام على العجلة".
وأضاف البيان "أسفر الحادث، بكل أسف، عن وفاة (6) مواطنين وإصابة (22) آخرين بجروح متفاوتة، فضلاً عن وقوع أضرار مادية جسيمة في العجلات"، مشيرا الى أن "وزارة الداخلية تشدد على جميع سائقي المركبات بضرورة الالتزام التام بالقوانين والتعليمات وقواعد السير الآمن وشروط السلامة المحددة من قبل
مديرية المرور
، والابتعاد عن أي تصرف يفتك بأرواح الأبرياء ويدمر الممتلكات".
وأكدت الوزارة وفق البيان أنها "لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق أي مخالف للنظم المرورية، حفاظاً على السلم العام وأرواح المواطنين".
وكان مصدر امني أفاد، اليوم الاحد، بمصرع واصابة 20 شخصا بحادث مروري في
كركوك
.
أحدث الحلقات
عشرين
الإطار يخرق الدستور بـ بورصة المرشحين. - عشرين م٥ - الحلقة ١٩ | الموسم 5
13:30 | 2026-04-26
عشرين
الإطار يخرق الدستور بـ بورصة المرشحين. - عشرين م٥ - الحلقة ١٩ | الموسم 5
13:30 | 2026-04-26
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 26-04-2026 | 2026
13:00 | 2026-04-26
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 26-04-2026 | 2026
13:00 | 2026-04-26
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٦ نيسان ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-04-26
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٦ نيسان ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-04-26
Live Talk
أثر الرياضات الفردية على تكوين شخصية الشباب - Live Talk م٢ - الحلقة ١١ | الموسم 2
11:00 | 2026-04-26
Live Talk
أثر الرياضات الفردية على تكوين شخصية الشباب - Live Talk م٢ - الحلقة ١١ | الموسم 2
11:00 | 2026-04-26
ناس وناس
ساحة الوثبة بغداد - ناس وناس م٩ - الحلقة ٢٣ | الموسم 9
05:00 | 2026-04-26
ناس وناس
ساحة الوثبة بغداد - ناس وناس م٩ - الحلقة ٢٣ | الموسم 9
05:00 | 2026-04-26
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٥ نيسان الى ١ أيار ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-04-23
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٥ نيسان الى ١ أيار ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-04-23
صباحكم أحلى مع سلمى
قصة وعبرة 22-4-2026 | 2026
02:30 | 2026-04-22
صباحكم أحلى مع سلمى
قصة وعبرة 22-4-2026 | 2026
02:30 | 2026-04-22
طل الصباح
الأبراج - كاسيت 22-4-2026 | 2026
00:30 | 2026-04-22
طل الصباح
الأبراج - كاسيت 22-4-2026 | 2026
00:30 | 2026-04-22
استديو Noon
سباق مع نون 21-4-2026 | 2026
07:00 | 2026-04-21
استديو Noon
سباق مع نون 21-4-2026 | 2026
07:00 | 2026-04-21
منتدى سومر
اعرف واطلب 20-4-2026 | 2026
13:00 | 2026-04-20
منتدى سومر
اعرف واطلب 20-4-2026 | 2026
13:00 | 2026-04-20
الأكثر مشاهدة
عشرين
الإطار يخرق الدستور بـ بورصة المرشحين. - عشرين م٥ - الحلقة ١٩ | الموسم 5
13:30 | 2026-04-26
عشرين
الإطار يخرق الدستور بـ بورصة المرشحين. - عشرين م٥ - الحلقة ١٩ | الموسم 5
13:30 | 2026-04-26
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 26-04-2026 | 2026
13:00 | 2026-04-26
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 26-04-2026 | 2026
13:00 | 2026-04-26
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٦ نيسان ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-04-26
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٦ نيسان ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-04-26
Live Talk
أثر الرياضات الفردية على تكوين شخصية الشباب - Live Talk م٢ - الحلقة ١١ | الموسم 2
11:00 | 2026-04-26
Live Talk
أثر الرياضات الفردية على تكوين شخصية الشباب - Live Talk م٢ - الحلقة ١١ | الموسم 2
11:00 | 2026-04-26
ناس وناس
ساحة الوثبة بغداد - ناس وناس م٩ - الحلقة ٢٣ | الموسم 9
05:00 | 2026-04-26
ناس وناس
ساحة الوثبة بغداد - ناس وناس م٩ - الحلقة ٢٣ | الموسم 9
05:00 | 2026-04-26
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٥ نيسان الى ١ أيار ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-04-23
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٥ نيسان الى ١ أيار ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-04-23
صباحكم أحلى مع سلمى
قصة وعبرة 22-4-2026 | 2026
02:30 | 2026-04-22
صباحكم أحلى مع سلمى
قصة وعبرة 22-4-2026 | 2026
02:30 | 2026-04-22
طل الصباح
الأبراج - كاسيت 22-4-2026 | 2026
00:30 | 2026-04-22
طل الصباح
الأبراج - كاسيت 22-4-2026 | 2026
00:30 | 2026-04-22
استديو Noon
سباق مع نون 21-4-2026 | 2026
07:00 | 2026-04-21
استديو Noon
سباق مع نون 21-4-2026 | 2026
07:00 | 2026-04-21
منتدى سومر
اعرف واطلب 20-4-2026 | 2026
13:00 | 2026-04-20
منتدى سومر
اعرف واطلب 20-4-2026 | 2026
13:00 | 2026-04-20
