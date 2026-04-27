ضبط لبناني الجنسية ينتحل لصفة طبيب تجميل في البصرة

وقالت الدائرة في بيان ورد لـ ، انه "بالتنسيق مع ، تم ضبط شخص يحمل الجنسية قام بانتحال صفة طبيب اختصاص جراحة تجميلية، وذلك أثناء ممارسته العمل داخل أحد مراكز التجميل المجازة في المحافظة".واضافت أن "العملية جاءت ضمن جهودها الرقابية المستمرة لمتابعة عمل والقطاع الخاص، حيث تم الاشتباه بالشخص بعد ورود معلومات ومتابعة ميدانية دقيقة، ليتبين لاحقاً عدم حيازته على أي تخويل رسمي أو شهادة معترف بها تخوله ممارسة المهنة".وأكدت أنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهم، وإحالته إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيق"، مشددة على "استمرار حملاتها التفتيشية لضمان سلامة المواطنين ومنع أي تجاوزات تمس العامة".ودعت المواطنين إلى "التأكد من أهلية العاملين في المراكز الصحية والتجميلية والإبلاغ عن أي حالات مشبوهة، حفاظاً على سلامتهم ومنع استغلالهم من قبل غير المختصين".