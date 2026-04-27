وزير الداخلية يوجه بالتحقيق في المشاجرة بين مواطن وشرطي مرور ببغداد

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ ، إن " ، وجه بفتح تحقيق للوقوف على ملابسات حادثة المشاجرة التي وقعت يوم أمس الأحد بين أحد منتسبي المرور وسائق مركبة مدنية"، مبيناً أن "عملية إلقاء القبض جرت من عناصر شرطة النجدة في بالعاصمة ".وأكد الشمري، على "ضرورة التحقق الدقيق من تفاصيل الحادث واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة بحق من يثبت تقصيره"، مشدداً على أن "الوزارة لن تسمح بأي سلوك يخرج عن إطار القانون من أي طرف كان".