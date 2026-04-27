الأمطار لن تتوقف والحرارة تواصل الارتفاع.. ما سيحصل خلال الايام الاربعة المقبلة

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، ان "طقس يوم غد الثلاثاء سيكون غائما في المنطقتين الوسطى والشمالية مع تساقط زخات مطر متوسطة الشدة وتكون غزيرة في الأقسام الشرقية من المنطقة الوسطى ويصحبها البرق والرعد وغائم جزئي في والرياح متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة في المنطقتين الوسطى والشمالية وجنوبية شرقية معتدلة الى نشطة السرعة في المنطقة الجنوبية مسببة تصاعد الغبار، ودرجات الحرارة تنخفض قليلا في المنطقتين الوسطى والجنوبية ومقاربة في ".واضافت ان "طقس يوم الاربعاء المقبل سيكون اغائم في المنطقة الشمالية مصحوب بزخات مطر متوسطة الشدة يصحبها البرق والرعد أحيانا وغائم جزئي في المنطقتين الوسطى والجنوبية والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة ودرجات الحرارة ترتفع قليلا في المنطقة الوسطى وتنخفض قليلا في المنطقتين الشمالية والجنوبية".وذكرت ان "طقس يوم الخميس المقبل سيكون غائما جزئيا في المنطقة الوسطى وغائم في المنطقتين الشمالية والجنوبية مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة فيهما والرياح متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة ودرجات الحرارة ترتفع قليلا في المنطقتين الوسطى والشمالية ومقاربة في المنطقة الجنوبية"، مشيرة الى ان "طقس يوم الجمعة سيكون غائما جزئيا يتحول الى غائم ليلاً في عموم البلاد مع تساقط زخات مطر متوسطة الشدة يصحبها البرق والرعد في الأقسام الغربية من المنطقة الوسطى والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا الى (40) كم مسببة تصاعد الغبار في المنطقتين الوسطى والجنوبية ودرجات الحرارة ترتفع قليلا عن اليوم السابق على العموم".