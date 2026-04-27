حريق ضخم يلتهم معملاً للإسفنج في ساحة عدن ببغداد

وأفاد مصدر أمني بأن النيران اندلعت بشكل متسارع نظراً لطبيعة المواد سريعة الاشتعال الموجودة داخل المعمل، مما أدى إلى تصاعد سحب كثيفة من الدخان غطت سماء المنطقة. وأضاف المصدر أن أكثر من 10 فرق إطفاء تابعة للدفاع المدني تحاول الآن محاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المخازن والمباني المجاورة، وسط إجراءات مشددة لتأمين الموقع.ولم ترد حتى اللحظة تقارير عن وقوع خسائر بشرية، فيما تركز الفرق جهودها حالياً على عمليات الإخماد والتبريد، تمهيداً لفتح تحقيق ومعرفة الأسباب الفنية لاندلاع الحريق.