قريبا.. إطلاق استمارة الإقراض السكني
محليات
2026-04-27 | 03:59
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
533 شوهد
السومرية نيوز
– محلي
تستعد
وزارة الإعمار
والإسكان والبلديات العامة لإعداد خطتها الاقراضية للعام الحالي، مستندة على المبالغ المستردة من القروض السابقة كمصدر تمويل رئيس، في ظل استنفاد كامل التخصيصات المالية ضمن الموازنة الثلاثية.
وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة
استبرق صباح
في تصريح للصحيفة الرسمية تابعته
السومرية نيوز
، إن "
صندوق
الاسكان سيعتمد ضمن خطته الاقراضية لهذا العام على المبالغ المستردة من قروض العام الماضي، لأن جميع المبالغ المخصصة ضمن الموازنة الثلاثية البالغة 900 مليار دينار تم استنفادها بعد منح 20 ألف
قرض
، مع وجود سبعة آلاف معاملة متراكمة يجري العمل حالياً على إكمالها".
وأوضح أن "المبالغ المستردة يجري استيفاؤها إلكترونياً من خلال تطبيق خاص بالصندوق على منصة (أور) الرسمية لتسهيل الاجراءات على المقترضين وضمان انسيابية عملية التسديد، اذ سيجري تحديدها ليتسنى اطلاقها خلال العام الحالي".
وأشار صباح إلى "عدم وجود موعد ثابت لإطلاق القروض حتى الآن، لأن هذا الأمر مرتبط بالإجراءات المالية والإدارية والفنية، وكذلك مقدار المبالغ المستردة التي ينبغي أن تغطي أكبر عدد من الراغبين بالحصول عليها".
وبين أن "الفوائد القليلة للقروض تشجع على إقبال أغلب المواطنين للتقديم عليها"، لافتاً إلى أن "مجلس
إدارة صندوق الإسكان
سيعلن حال الانتهاء من جميع هذه الاجراءات إطلاق استمارة إلكترونية خاصة بالقروض الجديدة".
وأكد أن "العملية الاقراضية شهدت تقدماً ملحوظاً بعد الانتقال إلى العمل الإلكتروني الذي سهل عملية منح القروض وقطع الطريق أمام ضعاف النفوس الذين يحاولون استغلال المواطنين لقاء مبالغ مالية، كون الاشعارات والمتغيرات باتت تصل إلى المقترضين من خلال التطبيق الإلكتروني للصندوق أو بأرسال رسائل قصيرة دون مراجعة أي من الفروع"، موضحا ان "الصندوق سيعتمد نفس الآليات المعتمدة للأعوام الماضية، فضلاً عن نقاط المفاضلة من حيث موقع ونوع البناء وكذلك العمر والحالة الاجتماعية، وكذلك عدد الأولاد".
وذكر ان "الأولوية ستكون لذوي الاحتياجات الخاصة، مع احتفاظ حق جميع المقترضين تباعاً بالحصول على القرض وحسب المبالغ المتوفرة".
