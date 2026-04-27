النزاهة تمنع هدراً بـ 7.5 مليارات دينار وتطيح بـ4 موظفين في كهرباء الفرات الأوسط

وذكر بيان للهيئة، أن "مكتب تحقيق ، قام بتأليف فريق عملٍ مُشتركٍ مع نقابة المُهندسين العراقيّين في المُحافظة، ضمَّ مُهندسين مُختصّين، قام بالانتقال إلى مخزنٍ تابعٍ للشركة العامَّة لنقل الطاقة الكهربائيَّة في ، لافتا إلى أنَّ "الفريق كشف أنَّ المخزن غير رسميٍّ وغير نظاميٍّ ولا وجود لكاميرات المُراقبة فيه، فضلاً عن وجود موادّ متروكةٍ خارجه في الشارع العام مُعرَّضةً للسرقة والاندثار".وأضاف إن "الفريق قام بجرد المواد في المخزن التي تمَّت المُحافظة عليها، التي تبلغ قيمتها (7,462,729,177) دينارٍ"، مُوضحا أن " لنقل الطاقة الكهربائيَّة في الأوسط قامت بتحديد قيمتها".وتابع "تم ضبط (4) من مُوظَّفي الشركة؛ لتسبُّبهم بإلحاق الضرر بالمال العام"، مبينا أن "المواد الموجودة في المخزن هي فائضةٌ من مشاريع نفَّذتها الشركة بالتنفيذ المُباشر، وأقدم المُتَّهمون على الاستفادة منها؛ لتحقيق المنفعة الشخصيَّة".واشار ألى انه "تم تنظيم محضر ضبطٍ، وعرضه رفقة المُتَّهمين المضبوطين أمام أنظار قاضي المُختصَّة بنظر قضايا النزاهة الذي قرَّر توقيفهم، وفقاً لأحكام المادة (331) من قانون العقوبات".