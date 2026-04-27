الدفاع المدني يسيطر على حريق ساحة عدن ويُنقذ 4 عمال من الموت

وبحسب بيان لمديرية الدفاع المدني، ان المديرية استنفرت فرقها فور تلقي البلاغ وباشرت بعمليات اقتحام ومكافحة استبسل فيها رجال الإطفاء لتطويق النيران وعزلها عن المعامل والمخازن المجاورة، منعاً لاتساع رقعتها في المكتظة.واختتمت الفرق عمليات الإخماد والتبريد بنجاح بعد تمكنها من إنقاذ أربعة عمال تعرضوا لإصابات جراء استنشاق الانبعاثات الغازية الكثيفة، حيث جرى إخلاؤهم دون تسجيل خسائر بشرية تذكر. كما عملت الفرق على اقتلاع مسببات الخطر وتأمين الموقع بالكامل، بانتظار تقرير الأدلة الجنائية لتحديد الأسباب الفنية لاندلاع الحادث.