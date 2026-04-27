العراق يلجأ للهيدروجين الأخضر في توفير الكهرباء

وقال المتحدث باسم الوزارة ، ، في تصريح للوكالة الرسمية وتابعته ، إن "الوزارة أدرجت ضمن خططها لعامي 2025 و2026 مشروع تحويل الشبكات الهوائية الى أرضية، بهدف تقليل الضياعات، وإزالة التجاوزات، وتعزيز السيطرة على الاستهلاك"، مبيناً ان "تنفيذ هذه المشاريع لم يتحقق حتى الان بسبب عدم إقرار الموازنة وقلة التخصيصات المالية اللازمة".وأضاف، ان "مشاريع تطوير الشبكة، بما فيها التحول الى أنظمة أكثر تطوراً، تتطلب سيولة مالية كبيرة لضمان إنجازها"، منوهاً بأن "عدم إقرار الموازنة، الى جانب ظروف المنطقة ونقص إمدادات الغاز الوطني والمستورد، انعكس بشكل مباشر على قطاع الكهرباء وأبطأ تنفيذ الخطط".ولفت الى ان "الهيدروجين الأخضر يعد من متبنيات العليا لدعم الطاقة، والتي لها أهداف مشتركة مع وزارة الكهرباء، إذ هناك توجيهات حكومية على العمل بموجبها".وأردف ان "الوزارة قطعت أشواطا ًفي سبيل دراسة العروض المقدمة بهذا الصدد، واليوم هي مدرجة في إطار تنويع مصادر الطاقة التي تعمل عليها وزارة الكهرباء كاستغلال الهدروجين الأخضر واستغلال الطاقات الشمسية والرياح، بالإضافة الى الدورات المركبة".