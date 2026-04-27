انفراجة لمستفيدي الرعاية الاجتماعية.. عقود حكومية بانتظار "ضوء المالية" الأخضر

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
Live Talk
من
11:00 AM
الى
12:00 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
ترامب يتوقع: خطوط أنابيب النفط الإيرانية قد تنفجر بعد ثلاثة أيام
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2026
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
رمضان 2025
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-562544-639128800140822237.jpg
انفراجة لمستفيدي الرعاية الاجتماعية.. عقود حكومية بانتظار "ضوء المالية" الأخضر
محليات
2026-04-27 | 05:39
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
الصباح
618 شوهد
السومرية نيوز
– محليات
أعلنت
وزارة العمل
والشؤون الاجتماعية عن إنجاز الإجراءات الأولية المتعلقة بتحويل عدد من المستفيدين من برامج
الرعاية الاجتماعية
إلى فرص عمل ضمن عقود في
وزارة التربية
، في خطوة تهدف إلى دعم هذه الفئة ودمجها في سوق العمل الحكومي.
وقال مدير دائرة الإعلام والعلاقات العربية والدولية في
وزارة العمل
،
كاظم
العطواني، إن الجهود المشتركة بين وزارتي العمل والتربية أسفرت عن إنجاز المتطلبات الفنية والإدارية لإطلاق المشروع، وضمن توجه حكومي يهدف إلى تقليل الاعتماد على الإعانات وتحويلها إلى فرص عمل منتجة، منوهاً بأنه في حال موافقة المالية، ستباشر الوزارتان بعملية التحويل الفعلي.
وذكر أن الوزارة أعدت قاعدة بيانات متكاملة ودقيقة تضم جميع مستفيدي
هيئة الحماية الاجتماعية
، وتم اعتماد معايير محددة لاختيار المشمولين بفرص التعاقد، بما يضمن
عدالة
وشفافية توزيع الفرص، منوهاً بأن هذه العملية لا تتطلب من المواطنين التقديم من جديد، إذ سيتم الاعتماد على البيانات المسجلة مسبقًا، وهو ما يقلل من الإجراءات الروتينية ويمنع التلاعب.
وشدد العطواني في السياق ذاته، على أن بعض الجهات غير الرسمية، قد تحاول ابتزاز المستفيدين مقابل وعود كاذبة بالتعيين، مبيناً أن خطة التحويل لا تقتصر على
وزارة التربية
فقط، بل تشمل أيضًا إمكانية توزيع المستفيدين بين مؤسسات حكومية أخرى، كديواني الوقفين أو أي جهات يتم الاتفاق معها لاحقاً.
واشار العطواني إلى أن الخطوة، جاءت ضمن استراتيجية حكومية تهدف إلى تحقيق التنمية الاجتماعية المستدامة، من خلال تمكين الأفراد اقتصاديًا وتحويلهم من متلقين للدعم إلى عناصر فاعلة في سوق العمل، بما ينعكس إيجابًا على مستوى دخلهم ويعزز من استقرارهم المعيشي، فضلًا عن تقليل الضغط على برامج
الرعاية الاجتماعية
في المدى البعيد.
حمّل تطبيق السومرية
للحصول على آخر الأخبار والتغطيات الخاصة
سومرية نيوز
+A
-A
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
بغداد ساحة الطيران - ناس وناس م٩ - الحلقة ٢٤ | الموسم 9
05:00 | 2026-04-27
ناس وناس
بغداد ساحة الطيران - ناس وناس م٩ - الحلقة ٢٤ | الموسم 9
05:00 | 2026-04-27
عشرين
الإطار يخرق الدستور بـ بورصة المرشحين. - عشرين م٥ - الحلقة ١٩ | الموسم 5
13:30 | 2026-04-26
عشرين
الإطار يخرق الدستور بـ بورصة المرشحين. - عشرين م٥ - الحلقة ١٩ | الموسم 5
13:30 | 2026-04-26
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 26-04-2026 | 2026
13:00 | 2026-04-26
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 26-04-2026 | 2026
13:00 | 2026-04-26
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٦ نيسان ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-04-26
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٦ نيسان ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-04-26
Live Talk
أثر الرياضات الفردية على تكوين شخصية الشباب - Live Talk م٢ - الحلقة ١١ | الموسم 2
11:00 | 2026-04-26
Live Talk
أثر الرياضات الفردية على تكوين شخصية الشباب - Live Talk م٢ - الحلقة ١١ | الموسم 2
11:00 | 2026-04-26
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٥ نيسان الى ١ أيار ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-04-23
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٥ نيسان الى ١ أيار ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-04-23
صباحكم أحلى مع سلمى
قصة وعبرة 22-4-2026 | 2026
02:30 | 2026-04-22
صباحكم أحلى مع سلمى
قصة وعبرة 22-4-2026 | 2026
02:30 | 2026-04-22
طل الصباح
الأبراج - كاسيت 22-4-2026 | 2026
00:30 | 2026-04-22
طل الصباح
الأبراج - كاسيت 22-4-2026 | 2026
00:30 | 2026-04-22
استديو Noon
سباق مع نون 21-4-2026 | 2026
07:00 | 2026-04-21
استديو Noon
سباق مع نون 21-4-2026 | 2026
07:00 | 2026-04-21
منتدى سومر
اعرف واطلب 20-4-2026 | 2026
13:00 | 2026-04-20
منتدى سومر
اعرف واطلب 20-4-2026 | 2026
13:00 | 2026-04-20
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.