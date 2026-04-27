انفراجة لمستفيدي الرعاية الاجتماعية.. عقود حكومية بانتظار "ضوء المالية" الأخضر

وقال مدير دائرة الإعلام والعلاقات العربية والدولية في ، العطواني، إن الجهود المشتركة بين وزارتي العمل والتربية أسفرت عن إنجاز المتطلبات الفنية والإدارية لإطلاق المشروع، وضمن توجه حكومي يهدف إلى تقليل الاعتماد على الإعانات وتحويلها إلى فرص عمل منتجة، منوهاً بأنه في حال موافقة المالية، ستباشر الوزارتان بعملية التحويل الفعلي.وذكر أن الوزارة أعدت قاعدة بيانات متكاملة ودقيقة تضم جميع مستفيدي ، وتم اعتماد معايير محددة لاختيار المشمولين بفرص التعاقد، بما يضمن وشفافية توزيع الفرص، منوهاً بأن هذه العملية لا تتطلب من المواطنين التقديم من جديد، إذ سيتم الاعتماد على البيانات المسجلة مسبقًا، وهو ما يقلل من الإجراءات الروتينية ويمنع التلاعب.وشدد العطواني في السياق ذاته، على أن بعض الجهات غير الرسمية، قد تحاول ابتزاز المستفيدين مقابل وعود كاذبة بالتعيين، مبيناً أن خطة التحويل لا تقتصر على فقط، بل تشمل أيضًا إمكانية توزيع المستفيدين بين مؤسسات حكومية أخرى، كديواني الوقفين أو أي جهات يتم الاتفاق معها لاحقاً.واشار العطواني إلى أن الخطوة، جاءت ضمن استراتيجية حكومية تهدف إلى تحقيق التنمية الاجتماعية المستدامة، من خلال تمكين الأفراد اقتصاديًا وتحويلهم من متلقين للدعم إلى عناصر فاعلة في سوق العمل، بما ينعكس إيجابًا على مستوى دخلهم ويعزز من استقرارهم المعيشي، فضلًا عن تقليل الضغط على برامج في المدى البعيد.