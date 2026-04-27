وداعاً للجفاف.. وفرة الأمطار وإطلاقات تركيا تملأ سدود العراق وتنقذ "شط العرب"
2026-04-27 | 05:49
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
الصباح
542 شوهد
السومرية نيوز
– محليات
أعلنت
وزارة الموارد المائية
، أن موجات الأمطار التي هطلت على البلاد والإطلاقات المائية من
تركيا
، مكنت البلاد من تحقيق مستويات خزن جيدة بالغالبية العظمى من سدودها، إضافة إلى دفع اللسان الملحي في
شط العرب
وإنعاش الأهوار.
معاون مدير
الهيئة العامة
لتشغيل مشاريع الري والبزل بالوزارة،
غزوان
السهلاني، أن أغلب السدود وصلت إلى مستويات خزن جيدة، وهي سدود
الموصل
ودوكان ودربندخان وحمرين والعظيم، باستثناء سد حديثة على
نهر الفرات
الذي لا يزال منسوب خزنه أقل مقارنة بالمدة ذاتها من العام الماضي.
وأكد أن جميع الواردات المائية يتم خزنها في السدود المذكورة، فضلاً عن خزن كميات إضافية في
بحيرة الثرثار
، مع إطلاق تصاريف مدروسة للحفاظ على منسوب
الأنهار
، ومنها
شط العرب
، الذي سجل انخفاضاً واضحاً في تراكيز الملوحة نتيجة زيادة الإطلاقات المائية.
وكشف السهلاني في السياق ذاته، عن قرب إقرار خطة الموسم الصيفي وإعداد جميع مؤشراتها بالتنسيق مع
وزارة الزراعة
، والتي نوه بانها ستتم باعتماد حجم الخزين المائي المتحقق في البلاد حالياً، وبما يضمن تحقيق توازن بين الاستخدامات المائية المختلفة.
وأفصح عن مضي الوزارة بتنفيذ خططها الاستراتيجية لتعزيز
إدارة الموارد المائية
، من خلال التنسيق المستمر مع دول المنبع، واعتماد سياسات تشغيل مرنة للسدود والخزانات، بما يضمن استدامة الإطلاقات المائية وتحقيق الأمن المائي للبلاد، فضلاً عن تحسين الواقع المعيشي للسكان في المناطق المتأثرة.
في السياق ذاته، أفاد الناطق باسم الوزارة
خالد شمال
، بأن
العراق
إضافة إلى دول الجوار، شهدت موسم أمطار متميز، ما أسهم بتحقيق زيادة ملحوظة في الإيرادات المائية، مؤكداً أن الوزارة استثمرت هذه الوفرة لتعزيز الخزين المائي ورفع مستوياته بشكل إيجابي، فضلًا عن استخدامها في دعم الإطلاقات المائية الأخيرة.
وأشار إلى أن جزءًا من هذه الإيرادات أسهم في تحسين الواقع البيئي ونوعية المياه في البحيرات الطبيعية والصناعية إضافة إلى مجاري الأنهار، كما أنه انعكس إيجابًا على بيئة شط العرب، حيث لوحظ انخفاض واضح في نسب الملوحة.
وأكد أن هذه الوفرة المائية مكنت الوزارة، من زيادة الإطلاقات نحو الأهوار مقارنة بالأعوام الخمسة الماضية، ما أسهم أيضاً في توسيع المساحات المغمورة بالمياه وإعادة إنعاش أجزاء واسعة من النظام البيئي فيها، والتي عدها خطوة هامة تعزز من الخطط الموضوعة للحفاظ على هذا الإرث الطبيعي الحيوي في العراق.
مقالات ذات صلة
محافظ كربلاء يعلن وفرة الخزين الاستراتيجي ويصدر توجيها يخص الأسواق
18:01 | 2026-03-08
الزراعة تُقرر منع استيراد "البصل الأخضر" لوفرة المنتج المحلي
08:10 | 2026-02-12
تدهور في قطاع خدمات قضاء شط العرب.. فيديو
15:34 | 2026-03-31
حقيقة حادثة احتراق قرب مدرسة شط العرب
03:06 | 2026-03-03
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
لقيامها بنشر محتوى مخالف للحياء..شمول "رنا احمد" باجراءات المحتوى الهابط
محليات
31.96%
07:49 | 2026-04-26
لقيامها بنشر محتوى مخالف للحياء..شمول "رنا احمد" باجراءات المحتوى الهابط
07:49 | 2026-04-26
العملة الخضراء تنخفض في العراق
اقتصاد
28.04%
09:26 | 2026-04-26
العملة الخضراء تنخفض في العراق
09:26 | 2026-04-26
لاعب سعودي يسقط إسرائيليا "بنطحة" في نهائي دوري أبطال آسيا
رياضة
22.68%
15:01 | 2026-04-25
لاعب سعودي يسقط إسرائيليا "بنطحة" في نهائي دوري أبطال آسيا
15:01 | 2026-04-25
اطلاق رواتب هذه الفئة
محليات
17.32%
07:17 | 2026-04-26
اطلاق رواتب هذه الفئة
07:17 | 2026-04-26
أحدث الحلقات
ناس وناس
بغداد ساحة الطيران - ناس وناس م٩ - الحلقة ٢٤ | الموسم 9
05:00 | 2026-04-27
اخترنا لك
التربية تقرر تقليص مادة التربية الإسلامية لطلبة التعليم المهني في الامتحانات الوزارية
08:28 | 2026-04-27
الإعمار تُعلن آلية الدفع لشراء الوحدات السكنية في مدينة علي الوردي
08:04 | 2026-04-27
عراقيون يصطادون دلفينا قرب البصرة (فيديو)
07:13 | 2026-04-27
التربية تصدر توجيهات عاجلة بشأن امتحانات طلبة المدارس العراقية العائدين من إيران
07:06 | 2026-04-27
مستشار محافظ الأنبار: الأوضاع الإقليمية تدفع 80 ألف حاج نحو البر.. والحدود مؤمنة بالكامل
07:04 | 2026-04-27
منطقة عراقية تشهد 19 هزة ارضية (صورة)
07:01 | 2026-04-27
