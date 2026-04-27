وداعاً للجفاف.. وفرة الأمطار وإطلاقات تركيا تملأ سدود العراق وتنقذ "شط العرب"

معاون مدير لتشغيل مشاريع الري والبزل بالوزارة، السهلاني، أن أغلب السدود وصلت إلى مستويات خزن جيدة، وهي سدود ودوكان ودربندخان وحمرين والعظيم، باستثناء سد حديثة على الذي لا يزال منسوب خزنه أقل مقارنة بالمدة ذاتها من العام الماضي.وأكد أن جميع الواردات المائية يتم خزنها في السدود المذكورة، فضلاً عن خزن كميات إضافية في ، مع إطلاق تصاريف مدروسة للحفاظ على منسوب ، ومنها ، الذي سجل انخفاضاً واضحاً في تراكيز الملوحة نتيجة زيادة الإطلاقات المائية.وكشف السهلاني في السياق ذاته، عن قرب إقرار خطة الموسم الصيفي وإعداد جميع مؤشراتها بالتنسيق مع ، والتي نوه بانها ستتم باعتماد حجم الخزين المائي المتحقق في البلاد حالياً، وبما يضمن تحقيق توازن بين الاستخدامات المائية المختلفة.وأفصح عن مضي الوزارة بتنفيذ خططها الاستراتيجية لتعزيز ، من خلال التنسيق المستمر مع دول المنبع، واعتماد سياسات تشغيل مرنة للسدود والخزانات، بما يضمن استدامة الإطلاقات المائية وتحقيق الأمن المائي للبلاد، فضلاً عن تحسين الواقع المعيشي للسكان في المناطق المتأثرة.في السياق ذاته، أفاد الناطق باسم الوزارة ، بأن إضافة إلى دول الجوار، شهدت موسم أمطار متميز، ما أسهم بتحقيق زيادة ملحوظة في الإيرادات المائية، مؤكداً أن الوزارة استثمرت هذه الوفرة لتعزيز الخزين المائي ورفع مستوياته بشكل إيجابي، فضلًا عن استخدامها في دعم الإطلاقات المائية الأخيرة. ‏وأشار إلى أن جزءًا من هذه الإيرادات أسهم في تحسين الواقع البيئي ونوعية المياه في البحيرات الطبيعية والصناعية إضافة إلى مجاري الأنهار، كما أنه انعكس إيجابًا على بيئة شط العرب، حيث لوحظ انخفاض واضح في نسب الملوحة.