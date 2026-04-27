منطقة عراقية تشهد 19 هزة ارضية (صورة)

وقال مدير القسم علي في بيان ورد لـ ، ان "منطقة بدرة تُعد من المناطق التي يظهر فيها نشاط زلزالي ملحوظ مقارنة ببقية مناطق وسط وجنوب ، والسبب يرتبط مباشرة بموقعها الجيولوجي ضمن حزام نشط حيث تم تسجيل 29 هزة ارضية خلال عامي 2025-2026 على جانبي الحدود العراقية الايرانية، 19 منها في الاراضي العراقية".واضاف ان "قوة الهزات تراوحت شدتها بين 2 الى 3.7 درجة كان اغلبها غير محسوس"، مشيرا الى ان "النشاط الزلزالي منطقة في بدرة ليس عشوائيًا، بل نتيجة عوامل تكتونية واضحة:1. موقعها على حافة الصفيحة العربية حيث يقع العراق على حافة الصفيحة العربية التي تتحرك باتجاه وهذه الصفيحة تصطدم مع الصفيحة الأوراسية (الإيرانية–الأناضولية)، مما يولد إجهادات وضغوط في القشرة الأرضية.كما ان منطقة بدرة قريبة جدًا من منطقة الاصطدام، لذلك تتأثر بشكل مباشر بهذه القوى.2. قربها من حزام الزلزالي الممتد عبر جبال زاغروس (إيران – شمال شرق العراق) هو من أكثر المناطق نشاطًا.وهذا الحزام يحتوي على فوالق عميقة نشطة مسؤولة عن معظم الزلازل في المنطقة.3. إعادة تنشيط الفوالق القديمةحيث ان بعض الفوالق القديمة في العراق ما تزال نشطة جزئيًا.وذكر ان "منطقة بدرة مرتبطة مباشرة بعدة فوالق مهمة، أهمها:فالق – مندلي – بدرةوهذا الفالق الرئيسي في المنطقة يمتد على طول الحدود العراقية–الإيرانية.ويُعتبر من الفوالق النشطة التي تسبب الهزات في وواسط.وهو من نوع الفوالق المعكوسه (Reverse fault) نتيجة الضغط الانضغاطي من تصادم الصفائح.وقد يكون له مكونات انزلاقية جانبية (Strike-slip) محليًا.