مستشار محافظ الأنبار: الأوضاع الإقليمية تدفع 80 ألف حاج نحو البر.. والحدود مؤمنة بالكامل

وأكد عواد في حديث للسومرية نيوز، أن موسم الحج لعام 2026 يختلف جذرياً عن المواسم السابقة، حيث تشير التوقعات إلى تفويج ما يقارب 70 إلى 80 ألف حاج براً من داخل الأراضي العراقية نحو الديار ، وذلك نتيجة الأوضاع الإقليمية الراهنة وقلة . وكشف المستشار عن دور دولي لمنفذ عرعر هذا العام، حيث سيستقبل حجاجاً من دول (إيران، أوزبكستان، ، وباكستان) للدخول عبر الأراضي العراقية نحو .وشهدت انطلاق أولى قوافل الحجيج بإشراف مباشر من المحافظ دبوس، وبحضور ممثل ، ورئيس هيئة المنافذ الحدودية . وأشار عواد إلى أن حركة قوافل الحجيج تجري بانسيابية عالية ولا تؤثر على الحركة التجارية المستمرة عبر منفذ عرعر.وفي الجانب الأمني، طمأن المستشار الحجاج والمسافرين بأن الطريق البري مؤمن بالكامل بفضل استنفار القوات الأمنية بكافة صنوفها، بدءاً من والشمال وصولاً إلى منفذ عرعر الحدودي، مؤكداً أن الحكومة المحلية في سخرت كافة إمكانياتها لضمان سلامة وراحة ضيوف .