الإعمار تُعلن آلية الدفع لشراء الوحدات السكنية في مدينة علي الوردي

وقال المتحدث باسم الوزارة، ، في تصريح للوكالة الرسمية وتابعته ، إن "حصة الدولة من الوحدات السكنية في مدينة بلغت 12 ألف وحدة، تمثل 10% من إجمالي المدينة".وأوضح ان "تسليم هذه الوحدات سيتم تباعاً وفق نسب الإنجاز المتحققة"، مبيناً ان "الفترة الزمنية لإنجاز المرحلة الأولى تتراوح بين 4 الى 5 سنوات".وأضاف ان "أسعار الوحدات السكنية المطروحة للمواطنين متاحة عبر مركز مبيعات المدينة"، مشيراً الى "توفر نماذج متعددة تختلف من حيث المساحات ونوع البناء".وأشار الى ان "آلية الدفع تتضمن دفعة مقدمة تتراوح بين 5% الى 10%، مع جداول زمنية مرنة لبقية الدفعات"، لافتا الى أنه "بإمكان المواطنين مراجعة مركز المبيعات للاطلاع على النماذج المتوفرة".