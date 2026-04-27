الانواء الجوية تصدر تحذيرا جديدا

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، ان "صور الأقمار الاصطناعية المستلمة لدى تشير إلى استمرار تشكّل سحب ركام مزني تمتاز بنمو رأسي كبير، وهي سمة مميزة للسحب الربيعية ذات الطابع الحملي الحراري، كما تتصف هذه السحب بطابعها المحلي في التكوّن"، مبينة ان "التوقعات تشير إلى استمرار حالة عدم الاستقرار الجوي، مع فرص لهطول زخات مطر رعدية في أماكن متفرقة من مدن البلاد، تكون مصحوبة بالبرق والرعد أحياناً، مع نشاط في الرياح الهابطة، ولا يُستبعد تساقط حبات الحالوب في بعض المناطق".واضافت أن "حالة عدم الاستقرار تستمر بتأثيرها خلال نهار يوم غد الثلاثاء أيضاً مع فترات من الغزارة لاسيما مدن وسط وشرق البلاد"، موضحة ان "فرص الامطار تضعف خلال ساعات ليل الثلاثاء، مع استمرار التكونات الرعدية في اماكن من مدن شمال البلاد وشرقها".وحذرت الهيئة "من شدة وغزارة الأمطار في بعض الفترات، ومن صواعق البرق و نشاط الرياح الهابطة، إضافة إلى احتمالية تساقط الحالوب".