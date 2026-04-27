إنقاذ 10 عمال وانتشال جثة بعد انهيار مبنى قيد الإنشاء في كركوك

وذكر بيان للمديرية، أن "فرقها في ، تمكنت من إنقاذ عشرة عمال وانتشال جثة عامل فارق الحياة، إثر حادث انهيار مبنى قيد الإنشاء في منطقة ".وأضاف البيان أنه "أثناء تنفيذ عمليات صب القالب الخرساني للمبنى وقع ، مما أدى إلى حصار عدد من العاملين تحت الأنقاض".وأشار إلى أن " استنفرت طواقمها فور تلقي البلاغ، حيث جرت عمليات الإنقاذ بإشراف ميداني مباشر من مدير دفاع مدني المحافظة، العميد عبد".وتابع البيان أن "فرق الإنقاذ لا تزال تواصل عمليات البحث والتفتيش الدقيقة تحت الركام للتأكد من عدم وجود مفقودين آخرين وتأمين الموقع بشكل كامل".