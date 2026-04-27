تحالف العزم يرحب بتكليف الزيدي ويؤكد دعمه للمضي بتشكيل الحكومة

أعلن تحالف العزم، الاثنين، عن ترحيبه بتكليف لتشكيل الحكومة الجديدة، مؤكداً دعمه للمضي بمهامه.

وقال التحالف في بيان، "يرحب تحالف العزم بمخرجات اجتماع الإطار التنسيقي الذي عُقد في القصر الحكومي ببغداد، وما تضمنه من قرارات تمثل خطوة متقدمة في مسار استكمال الاستحقاقات الدستورية، وفي مقدمتها اختيار السيد مرشحاً لرئاسة وتشكيل الحكومة المقبلة".

واعرب التحالف عن "تقديره للجهود التي بذلتها حكومة رئيس مجلس الوزراء خلال المرحلة الماضية، وما رافقها من تعامل مسؤول مع التحديات، كما يثمن المواقف التي أسهمت في تهيئة الأجواء السياسية وتسهيل الوصول إلى توافق ينسجم مع متطلبات المرحلة".



وأكد تحالف العزم "دعمه للمضي بتشكيل الحكومة الجديدة برئاسة السيد علي ، وفق التوقيتات الدستورية المحددة، وبما يحقق تطلعات الشعب العراقي، مع التشديد على أهمية استمرار التعاون بين القوى السياسية لضمان استقرار البلاد وتعزيز عمل مؤسسات الدولة".

وقرر رئيس الجمهورية ، مساء اليوم الاثنين، تكليف علي الزيدي بتشكيل الحكومة الجديدة بعد ترشيحه من قبل الإطار التنسيقي.