الامطار الرعدية مستمرة حتى في ايار

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، ان "طقس يوم غد الأربعاء سيكون غائماً جزئياً في المنطقتين الوسطى والجنوبية أما فيكون غائماً مع تساقط زخات مطر متوسطة الشدة خاصة الأقسام الشمالية منها، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً في المنطقة الوسطى وتنخفض قليلاً في وتكون مقاربة في المنطقة الشمالية".واضافت أن "طقس يوم الخميس سيكون غائماً جزئياً ويكون غائماً في الأقسام الشمالية من المنطقة الشمالية مع تساقط زخات مطر متفرقة فيها، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً في المنطقتين الوسطى والشمالية و مقاربة في المنطقة الجنوبية"، مشيرة إلى أن "يوم الجمعة سيكون الطقس صحواً مع بعض الغيوم يتحول في الأقسام الغربية من البلاد إلى غائم بعد الظهر مع تساقط أمطار متوسطة الشدة، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً على العموم عن اليوم السابق".واوضح أن "الحالة الجوية المتوقعة ليوم السبت القادم سيكون الطقس صحواً مع بعض الغيوم في عموم البلاد، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً على العموم عن اليوم السابق".