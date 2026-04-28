بالوثيقة.. صدور مذكرة قبض بحق "ابو درع"

ووفقا للوثيقة التي حصلت ، ان "موجز الجريمة يتضمن الاتهام باقتحام مبنى /دائرة العقارات وتهديد مواطنين وموظفي الدائرة وكوادر الحراسات الامنية لإجبارهم على ارساء احدى المزايدات لصالحه وافراد مجموعته) ".وذكرت ان "نوع الجريمة المسندة اليه والمادة القانونية المنطبقة عليها : (تهديد) وفق احكام المادة 430 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل".