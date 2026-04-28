باجتماع المركز والاقليم.. الوائلي: سنعمل على تخفيف الضغط والعبء عن كاهل السواق والتجار

وقالت هيئة المنافذ في بيان ورد لـ ، انه "استناداً لتوجيهات ، استضافت هيأة المنافذ الحدودية اليوم اجتماعاً موسعاً ترأسه رئيس هيئة المنافذ الفريق ، لمناقشة الفقرات المتعلقة بتنظيم عمل المنافذ الحدودية والجمركية في عموم ، بمشاركة ممثلين عن الدوائر المختصة في وحكومة "، مبينا ان "الاجتماع تركز على توحيد التعرفة وتطبيق نظام الأسيكودا الإلكتروني في كافة المنافذ الحدودية دون استثناء، لضمان الإجراءات وتسهيل حركة البضائع، كما ناقش المجتمعون عدة ملفات رئيسية، أبرزها: آليات الإعفاءات الجمركية، قوائم المنع والتقييد، التقييس والسيطرة النوعية، إجراءات الفحص الإشعاعي، الإلتزام بمحددات الرزنامة الزراعية، معالجة ظاهرة المنافذ غير الرسمية، وتوحيد الإجراءات الضريبية".وأكد رئيس هيأة المنافذ الحدودية، خلال الاجتماع "على ضرورة مناقشة كافة الفقرات بروح إيجابية، وجعل حاجة المواطنين وتلبية متطلباتهم وتسهيل حركة التجارة بين الإقليم والمحافظات أولوية قصوى"، مشيرا اﻟﻰ أن "هذه الخطوات ستسهم بشكل مباشر في تخفيف الضغط والعبء عن كاهل السواق والتجار، مما ينعكس إيجاباً المواطنين ويوفر الاطمئنان والاستقرار الاقتصادي".واكد أن "المنطقة تمر بظروف استثنائية تستوجب من الجميع تجاوز الخلافات والاختلاف في وجهات النظر والتطبيق"، لافتا إلى أن "هيئة المنافذ الحدودية ستبقى نقطة التقاء وتفاهم مع الإخوة في الإقليم، إيماناً راسخاً منا بأن العراق واحد بإقليمه ومحافظاته، وأن التكامل بين المنافذ هو ضمانة للأمن الاقتصادي للبلد".وحاء هذا الاجتماع ضمن سلسلة من اللقاءات الهادفة إلى توحيد السياسة الكمركية وتعزيز التكامل الاقتصادي بين المركز والإقليم.