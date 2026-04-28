كركوك.. القبض على 21 مخالفاً لشروط الإقامة والعمل

وذكرت الاستخبارات، انه "حسب توجيهات مدير الاستخبارات العسكرية بالتشديد و القضاء على ظاهرة دخول العمالة الأجنبية إلى البلاد بصورة غير قانونية وبمعلومات استخبارية دقيقة ومتابعة ميدانية لقسم استخبارات وامن فرقة المشاة الآلية الثامنة، وبعد ورود معلومات دقيقة عن وجود عجلات تقل أجانب مخالفين للشروط تم نصب كمين محكم من قبل مفارز الاستخبارات العسكرية حيث اسفر عن إلقاء القبض على( 21 ) أجنبي الجنسية مخالفين لشروط الإقامة والعمل بصورة غير قانونية في ".واشارت الى انه "تم تسليمهم إلى الجهات المعنية حسب السياقات المعمول بها".