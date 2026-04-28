القبض على متهمين وضبط أسلحة وأموال عائدة الى (ابو درع) في بغداد

وذكر بيان للوزارة، انه "بناءً على أوامر قضائية صادرة عن ، نفذت قوة مشتركة من وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية وقطعات من ، هذا اليوم، عملية أمنية استهدفت أماكن متفرقة في العاصمة عائدة إلى المدعو (إسماعيل المكنى أبو درع) و أبنائه وأفراد حمايته".وأسفرت عملية المداهمة، بحسب البيان، عن "ضبط (13) عجلة، إلى جانب كميات كبيرة من الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والخفيفة مع أعتدتها، فضلاً عن ضبط مبالغ مالية نقدية".واكملت، انه "تمكنت القوة المنفذة من إلقاء القبض على (اثنين )من المتهمين، فيما لا تزال عمليات التعقب والملاحقة مستمرة لإلقاء القبض على المتهم الرئيسي وبقية المطلوبين، والبالغ عدد أوامر القبض الصادرة بحقهم حتى الآن (16) أمراً قضائياً، تمهيداً لإحالتهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل وفق القانون".