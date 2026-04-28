بينها يخص التعويضات لعوائل الشهداء.. الحكومة العراقية تصدر قرارات جديدة

وذكر ، في بيان ورد لـ ، ان الاخير "ترأس الجلسة الاعتيادية السابعة عشرة لمجلس الوزراء، جرى فيها بحث مجمل الأوضاع في البلاد، والنظر في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها".وتابع المجلس "المقررات والاجراءات الحكومية المتعلقة بضغط نفقات المؤسسات الحكومية، وتعظيم الواردات، ومعالجة الوضع المالي ووضعالحلول الاقتصادية المتعلقة بضمان استمرار مشاريع البنى التحتية وحركة التنمية، وتواصل تقديم الخدمات للمواطنين".وتخليداً لشهداء مجزرة سبايكر الأليمة، أقر "إقامة مؤسسات الدولة كافة وقفة صمت وقراءة سورة الفاتحة على ارواح الشهداء يوم 12 حزيران 2026، وطباعة شعار لتخليد الجريمة وضحاياها على المخاطبات الرسمية الداخلية والخارجية، بدءا من 11 حزيران 2026، ولمدة عشرة أيام".وأقر مجلس الوزراء "تخصيص مبلغ مالي، لغرض صرفه كمستحقات لعوائل الشهداء، وللجرحى من ضحايا الاعتداءات العسكرية الأخيرة على الاراضي العراقية، بمن فيهم الضحايا في إقليم ".ونظراً لاستمرار الظروف الاستثنائية في المنطقة، وتعرقل انسيابية حركة الناقلات النفطية، ولأجل رفع مستويات صادرات النفط الخام، أقر مجلس الوزراء "تعديل قراره (120 لسنة 2026)، ليتضمن تخويل شركة تسويقالنفط سومو، كامل الصلاحيات لاستخدام آليات التسويق المتاحة، واعتماد الطلبات المقدمة، من الشركات التي تبدي استعدادها للشراء، وإمكانية التفاوض على قبول العرض الوحيد، وتفعيل صلاحية في التعاقد مع الشركات التي تتقدم بعروض بيع كميات اكبر من النفط الخام، مع التعهد بالالتزام الكامل بالقوانين العراقية وتعليمات وزارة النفط".وتابع المجلس "شؤون الإدارة المالية للشركات العامة ودوائر التمويل الذاتي، وأقر توصيات لجنة الامر الديواني (32 لسنة 2026)، بشأن تسديد حصة ".وفي المجال الخدمي، خوّل مجلس الوزراء "دائرة ماء بغداد التابعة لأمانة بغداد، صلاحية تجزئة الاعمال الطارئة ومشترياتها وتنفيذها، من أجل اختصار الوقت وأداء هذا الجانب الخدمي المهم بتأمين المياه لسكان العاصمة، كما وافق على تعاقد أمانة بغداد لشراء مادتي الشب والكلور في مشروعات دائرة الماء".ووافق مجلس الوزراء على "استمرار العمل بقراره (839 لسنة 2024)، والاستثناء الممنوح لوزارة الداخلية بالتعاقد المباشر مع صندوق شهداء الشرطة، لتأمين حاجتها من التجهيزات العسكرية المنتجة في معمل الخياطة التابع للصندوق وباقي التجهيزات".ووافق مجلس الوزراء على "مذكرة التفاهم المشتركة بين ، ووزارة الخارجية والتعاون الدولي ، بشأن الاعفاء المتبادل من سمات الدخول لحاملي الجوازات الدبلوماسية والخدمة والخاصة".ووافق مجلس الوزراء على أن "تكون مهمة في عضوية اللجان المؤلفة استناداً الى قرار المجلس (111 لسنة 2026)، مهمة رقابية غير تنفيذية، وتقديم العون في المجالات المحاسبية والرقابية والإدارية".وتابع المجلس "تنفيذ الأبنية المدرسية، ضمن مهام دائرة المشروعات الوطنية للأبنية المدرسية، ووافق على تنفيذها مشروع مدارس الأهوار، وإلغاء مهمة لجنة الأمر الديواني (59 لسنة 2016)، وتعديل الاسعار السائدة لأنّ المشروع مدرج منذ عام 2007، وخلال التنسيق بين وزارتي التخطيط والمالية".كما تابع المجلس "سير تنفيذ مشروع المبنى الجديد للامانة العامة لمجلس الوزراء، وأقرّ محضر اللجنة المركزية للمراجعة والمصادقة المتضمن تحميل الشركة المنفذة الرسوم الكمركية كافة".