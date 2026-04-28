في بغداد.. إنقاذ شاب حاول الانتحار من أعلى جسر

أعلنت قيادة شرطة ، الثلاثاء، عن إنقاذ شاب حاول الانتحار من أعلى في العاصمة.

وقالت القيادة في بيان، "نجدة قاطع نجدة الصالحية من إنقاذ شاب حاول الانتحار من أعلى أحد الجسور، حيث سارع المنتسبون إلى موقع الحادث فور تلقي البلاغ".

وأضاف البيان "بعد التعامل المهني والإنساني، تم إقناع الشاب بالعدول عن قراره، والسيطرة عليه بحذر لضمان سلامته، وإنزاله من المكان دون أن يتعرض لأي أذى".