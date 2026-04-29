الزراعة تعلن عن وفرة بانتاج الطماطم

وقال الوكيل الإداري في الوزارة للصحيفة الرسمية وتابعته ، إن "سياسة حماية المنتج المحلي وضمان استقرار الأسعار، بالتزامن مع التوسع في تصدير الفائض من المحاصيل، تعتمد على رقم (1) لسنة 2010، وقانون حماية المنتجات العراقية رقم (11) لسنة 2010، إلى جانب قانون التعريفة رقم (22) لسنة 2010، التي تهدف بمجملها الى دعم المنتج المحلي من جهة، وتأمين أفضل السلع للمستهلكين من جهة أخرى".وأوضح أن "قسم مراقبة الأسعار في والمتابعة يتولى رصد أسعار السلع الزراعية ومنتجات الثروة الحيوانية في جميع المحافظات، سواء على مستوى البيع بالجملة أو المفرد، من خلال متابعة حجم الإنتاج المحلي بشكل يضمن استقرار الأسواق ويحد من الارتفاعات غير المبررة في الأسعار".وأشار إلى أن "قرارات فتح أو منع استيراد السلع الزراعية ترتبط بشكل مباشر بوفرة المنتج المحلي واستقرار أسعاره، اذ يتم إيقاف الاستيراد عند تحقيق الاكتفاء، فيما يسمح به في حالات الشحة لتأمين احتياجات السوق والحفاظ على توازن الأسعار"، مبينا أن "البلد تمكن من تحقيق الاكتفاء الذاتي في أكثر من 46 محصولاً زراعياً، فضلاً عن عدد من منتجات الثروة الحيوانية".ولفت إلى أن "بعض هذه المحاصيل تغطي حاجة السوق لمدة طويلة على الرغم من طبيعتها الموسمية"، مشيرا إلى "استمرار تصدير عدد من المحاصيل الزراعية خلال العام الحالي لاسيما البطاطا، مع توقعات بزيادة صادرات الطماطم مع نهاية شهر ايار وبداية حزيران المقبل، مدفوعة بارتفاع مستويات الإنتاج المحلي".وأضاف أن "محافظات والنجف الأشرف وصلاح الدين سجلت وفرة ملحوظة في إنتاج الطماطم، الأمر الذي سيدعم زيادة كميات التصدير خلال المرحلة المقبلة، وبالتالي تعزيز حضور المنتج المحلي في الأسواق الخارجية".وأكد أن "تصدير الفائض من المحاصيل الزراعية يمثل دعماً مباشراً للمزارعين، ويفتح المجال امام فرص استثمارية واعدة".